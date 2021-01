Geheime NRW-Staatskanzlei-Dokumente im Netz veröffentlicht

Der Eingang zur Staatskanzlei in Düsseldorf. Das Gebäude wird zurzeit renoviert, in diesem Zuge wurden versehentlich interne Papiere publiziert

Düsseldorf. Panne bei der NRW-Staatskanzlei: Grundrisse, interne Fotos und eine vertrauliche Computersimulation waren kurzfristig im Internet zu sehen.

Die kompletten Grundrisse der NRW-Staatskanzlei und vertrauliche Dokumente zum geplanten Umbau des Kabinettsaals sind versehentlich frei zugänglich im Internet veröffentlicht worden. Der landeseigene Bau- und Liegenschaftsbetrieb hatte die teilweise als Verschlusssache deklarierten Papiere in einer Ausschreibung für Maler und Schreiner veröffentlicht.

Nach einer Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei der Düsseldorfer Staatskanzlei wurden die Dokumente entfernt. Wie es zu der Panne kam, werde „gegenwärtig noch aufgeklärt“, sagte ein Sprecher der dpa.

Panne bei NRW-Staatskanzlei: Grundrisse im Internet veröffentlicht

Die Staatskanzlei im sogenannten Landeshaus nahe dem Düsseldorfer Rheinufer wird zurzeit renoviert. Für die kommenden Monate sind Maler- und Schreinerarbeiten im ganzen Haus geplant, unter anderem im Büro von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sowie im Kabinettsaal.

Unter anderem waren Computer-Simulationen des neuen Saals im Internet zu sehen, die als Verschlusssache „VS - Nur für den Dienstgebrauch“ deklariert waren. Auch die Grundrisse gelten als sicherheitsrelevante Informationen. (dpa)

