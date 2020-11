Düsseldorf. NRW hält in der Corona-Pandemie weiter am Präsenzunterricht fest. Nur in Ausnahmefällen sollen Schulen auf Distanzunterricht umstellen.

NRW und Schulministern Yvonne Gebauer (CDU) halten weiter am Präsenzunterricht fest. Diese Meinung teilt sie mit allen anderen Bundesländern in Deutschland. „Der Präsenzunterricht funktioniert“, erklärte Gebauer.

halten weiter am fest. Diese Meinung teilt sie mit allen anderen Bundesländern in Deutschland. „Der Präsenzunterricht funktioniert“, erklärte Gebauer. Ein flächendeckendes Wechselmodell soll während der Corona-Pandemie in NRW nur in Ausnahmefällen eingeführt werden. So können die jeweiligen Schulleiter und die kommunalen Gesundheitsämter entscheiden, Klassen oder Jahrgänge in Quarantäne und in den Distanzunterricht zu schicken.

in Ausnahmefällen eingeführt werden. So können die jeweiligen und die kommunalen Gesundheitsämter entscheiden, oder Jahrgänge in und in den zu schicken. Da die Schul-Weihnachtsferien in NRW dieses Jahr zwei Tage früher starten, wird es für Schüler von der 1. bis zur 6. Klasse am 21. und 22. Dezember eine Notbetreuung geben.

NRW hält weiter am Präsenzunterricht in den Schulen fest. Das erklärte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Montag in einem Pressegespräch. „Der Präsenzunterricht ist für die Landesregierung und für mich die erste Wahl und bleibt es. Wir haben die Priorität von vorneherein gewählt und wir teilen sie mit allen anderen Bundesländern“, erklärte Gebauer. So lange wie möglich soll also Unterricht in der Schule stattfinden.

Schule und Corona in NRW: Zustimmung für den Präsenzunterricht auf der Kultusministerkonferenz

Auch auf der Kultusministerkonferenz am vergangenen Freitag habe es eine breite Zustimmung zum Präsenzunterricht gegeben, sagte Gebauer. „Alle Kollegen haben noch einmal bestätigt, dass wir den Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrechterhalten wollen“, ergänzte die Ministerin. Mit diesen Erwartungen blickt Gebauer auch am Mittwoch auf die Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Ein flächendeckendes Wechselmodell soll, wenn es nach der Kultusministerkonferenz geht, nicht eingeführt werden. In NRW dürfen Schulen neben Präsenz- auch den Distanzunterricht umstellen, um auf das Infektionsgeschehen zu reagieren. Sowohl Schulleiter wie auch die „kommunalen Gesundheitsämter können Lerngruppen, Klassen und Jahrgänge in Quarantäne schicken“, sagte Gebauer und damit in den Distanzunterricht. „Es ist ein schulscharfes Nebeneinander.“ Die Ministerin plädierte am Montag für schulscharfe Entscheidungen.

Schule und Corona: „NRW gut, sicher und klug aufgestellt“

„In NRW sind wir für das, was am Mittwoch diskutiert werden soll, wenn es dabei bleibt, gut, sicher und klug aufgestellt“, sagte Gebauer. NRW habe die strengsten Infektionsschutzmaßnahmen „vor allem mit Bezug auf die Maskenpflicht“.

In der vergangenen Woche haben nach den Zahlen des NRW-Schulministeriums 95,4 Prozent der Schülerinnen und Schüler sowie 93,6 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer am Unterricht teil. Knapp 75.000 Schülerinnen und Schüler sowie ungefähr 4.200 Lehrer befanden sich - Stand vergangenen Donnerstag - in Quarantäne. „Ein sehr erfreuliches Ergebnis“, bilanzierte Gebauer. „Es zeigt, dass der Präsenzunterricht trotz all der Widrigkeiten funktioniert.“ Zuletzt hatte es massive Kritik von Schülern, Lehrern und Eltern an der Pflicht zum Präsenzunterricht gegeben. Städte wie Solingen hatten stattdessen eine Klassenteilung vorgeschlagen , um das Infektionsrisiko an Schulen zu senken.

Corona und Schule: Hier gibt es weitere Informationen

Da die Weihnachtsferien in NRW dieses Jahr zwei Tage früher starten , wird es für Schüler von der 1. bis zur 6. Klasse am 21. und 22. Dezember eine Notbetreuung geben. Das teilte das Schulministerium in einer Mail am Montag an alle Schulen mit. Die rund 200.000 Lehrkräfte haben aber an den beiden Tagen Dienst, wie die Landesregierung in Düsseldorf beschlossen hat.

An den zwei Tagen sollen die Lehrer im Bedarfsfall eine Notbetreuung anbieten für die Kinder, deren Eltern das zuvor beantragt haben. Die Anträge sollten möglichst früh gestellt werden, appellierte das Ministerium. Sofern die Notbetreuung den offenen Ganztag und weitere Betreuungsangebote umfasse, werde entsprechend weiteres Personal einbezogen.

Für nicht verschiebbare Klausuren kann es Ausnahmeregelungen geben

Der zeitliche Umfang der Notbetreuung richtet sich den Angaben zufolge nach der allgemeinen Unterrichtszeit an den beiden Tagen. Die Schüler müssen Alltagsmasken tragen. Für jede Gruppe soll eine Teilnehmerliste geführt

werden.

Zudem sollen Ausnahmen bei den zwei unterrichtsfreien Tagen zugelassen werden: Falls Schulen mit gymnasialer Oberstufe und berufliche Gymnasien ihre für den 21. oder 22. Dezember geplanten Klausuren oder mündlichen Prüfungen nicht verschieben können, sollen sie bei den Terminen bleiben. Auch bei Klassenarbeiten und Klausuren der Abschlussjahrgänge in Berufskollegs soll das gelten. Die Weiterbildungskollegs können an den vorgesehenen Prüfungsverfahren festhalten. (Mit Material der dpa)