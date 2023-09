Fridays for Future: Diese NRW-Städte sind am Freitag dabei

Am 15. September ruft Fridays for Future zum globalen Klimastreik auf.

Ruhrgebiet. Am Tag des globalen Klimastreiks ruft die Bewegung Fridays for Future in vielen Städten zu Demonstrationen auf. Diese NRW-Städte machen mit.

In zahlreiche Städten gehen heute wieder Menschen auf die Straße, um sich für das Klima und die Umwelt einzusetzen. Im Rahmen des globalen Klimastreiks der Bewegung Fridays for Future (FFF) haben Klimaaktivisten in rund 50 NRW-Städten Demonstrationen angekündigt.

In Köln werden heute um 16 Uhr rund 5000 bis 10.000 Menschen erwartet, die zu Fuß oder per Rad durch die Stadt ziehen, wie die Polizei mitteilte. In Bonn sind gut 2500 Teilnehmer angemeldet, außerdem werden Demonstrationen unter anderem in folgenden NRW-Städten erwartet.

In Düsseldorf um 14 Uhr vor dem Landtag

In Duisburg um 16 Uhr am König-Heinrich-Platz

In Essen um 14 Uhr am Kennedyplatz

In Gelsenkirchen um 12 Uhr am Hauptbahnhof

In Bochum um 13 Uhr am Rathaus

In Neukirchen-Vluyn um 15 Uhr am Vluyner Platz

In Dortmund um 15 Uhr am Friedensplatz

In Siegen um 16 Uhr am Scheinerplatz

In Hagen um 18 Uhr am Wilhelmsplatz

Eine Übersicht der geplanten Aktionen gibt es auf der Internetseite von Fridays for Future.

Fridays for Future: Aktivisten fordern Klimageld

Die Klimaaktivisten wollen eigenen Angaben zufolge die Regierung zu einem schnelleren Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas drängen. Sie fordern etwa, ein Klimageld einzuführen und das Klimaschutzgesetz zu verschärfen. Das sogenannte Klimageld ist im Koalitionsvertrag festgeschrieben.

Die Demos in Deutschland sind Teil eines weltweiten Aktionstags. Laut dem Climate Action Network richtet sich die „historische Mobilisierung“ auch an einen Klima-Gipfel am 20. September in New York. (mit dpa)

