In NRW sind über 200 Praxen von Folgen der Flut betroffen

Essen. Das Juli-Hochwasser hat die medizinische Infrastruktur schwerer getroffen als zunächst gedacht. Das zeigen Zahlen des Landes NRW.

Praxen, Kliniken und Apotheken sind von dem verheerenden Hochwasser Mitte Juli stärker betroffen als zunächst berichtet. Das geht aus einem aktuellen Bericht des NRW-Gesundheitsministeriums hervor, der Meldungen aus ganz NRW bündelt.

Danach waren über 200 Arztpraxen, mindestens 63 Apotheken und elf physiotherapeutische Praxen von den Fluten betroffen. Drei Kliniken hatten demnach schwere und 65 Krankenhäuser leichte Schäden zu beklagen. Laut Aufstellung sind auch 48 Altenheime und Einrichtungen der Eingliederungshilfe sowie mehrere Werkstätten für Menschen mit Behinderungen betroffen gewesen und zum Teil evakuiert worden. Die medizinische Versorgung in der Region war nach Berichtslage trotz der Hochwasserfolgen gewährleistet.

Allein 128 Arztpraxen und 85 Zahnarztpraxen in Nordrhein meldeten Schäden

Allein im kassenärztlichen Bezirk Nordrhein sind nach Angaben von Ende Juli 128 Praxen zum Teil oder gar nicht arbeitsfähig gewesen. Am schwersten betroffen war der Bereich um Aachen mit 48 Schadensmeldungen, gefolgt vom Kreis Euskirchen (36 Praxen). 15 Arztpraxen haben sogar einen Totalausfall gemeldet.

Auch 85 Zahnärzte und Zahnärztinnen in Nordrhein haben Schäden angezeigt. Etwa die Hälfte dieser betroffenen Praxen waren nach Angaben der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein von Ende Juli vollständig oder stark zerstört, vor allem in der Städteregion Aachen und im Kreis Euskirchen. In Westfalen-Lippe meldeten sich zehn Praxen als vom Hochwasser betroffen.

Einzelne Kliniken noch nicht arbeitsfähig

Das am schlimmsten getroffene Krankenhaus im Hochwassergebiet ist nach Ministeriumsangaben das St. Antonius Hospital Eschweiler, in dem Strom-, Gas- und Trinkwasserversorgung ausgefallen sind und beide Untergeschosse sowie die komplette technische Grundversorgung zerstört worden sind. Das beschädigte Marienhospital in Erftstadt wird wegen der Hochwasserfolgen Patienten und Patientinnen wohl erst in vier Monaten wieder stationär behandeln können. (stew)

