FFF-Mitbegründerin Reemtsma: Klimaschutz-Urteil „historisch“

„Es gibt keinen Planet B“: Das Bundesverfassungsgericht hat am Donnerstag über Verfassungsbeschwerden gegen verschiedene Vorschriften des Bundes-Klimaschutzgesetzes entschieden – und verdonnert die Bundesregierung zum Nachbessern.

Karlsruhe/Düsseldorf. Aus Karlsruhe kommt ein wegweisendes Urteil zum Klimaschutz – mit großen Auswirkungen. So reagieren Klima-Aktivisten und Politiker aus NRW.

Die Politik muss beim Klimaschutz nachbessern, um die Freiheitsrechte künftiger Generationen zu schützen. Das Bundes-Klimaschutzgesetz greife zu kurz, urteilte das Bundesverfassungsgericht am Donnerstag. Carla Reemtsma, die Fridays for Future in NRW mit aufgebaut hat, nennt das Urteil „historisch“, weil es dem Klimaschutz eine verfassungsrechtliche Verankerung gebe.

Dass Karlsruhe der Regierung bescheinige, mit ihrer zu unentschlossenen Klimapolitik die Freiheitsrechte junger Menschen zu verletzten, zeige, „dass die Gewaltenteilung in Deutschland funktioniert“, sagte sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Von der im Herbst zu wählenden neuen Bundesregierung fordert die FFF-Aktivistin, die Klimaziele schon bis 2030 nachzuschärfen und schneller aus der Kohle auszusteigen. Dass der aktuelle Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) das Urteil begrüße, obwohl er selbst für das unzureichende Klimaschutzgesetz verantwortlich sei, überrascht Reemtsma nicht: „So sind sie halt.“

Laschet: „Urteil markiert einen historischen Moment“

Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte: „Das Urteil markiert einen historischen Moment: Nachhaltigkeit und Klimaschutz als Pflicht aller Politik gegenüber den Bürgern von morgen.“

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) begrüßte das Urteil ebenfalls: „Wir sehen uns bestärkt, den klimafreundlichen Umbau von Energiewirtschaft und Industrie in Nordrhein-Westfalen noch schneller voranzubringen, um Klimaschutz und Zukunftsfähigkeit von Arbeit und Wirtschaft zu gewährleisten“, sagte Pinkwart am Donnerstag unserer Redaktion. Dafür brauche man deutlich beschleunigte Planungs- und Genehmigungsverfahren für die notwendigen Infrastrukturprojekte und Anlageninvestitionen der Wirtschaft. „Hierzu werden wir eine eigene Entfesselungsinitiative zeitnah vorlegen“, kündigte Pinkwart an.

Grünen-Fraktionschefin Verena Schäffer forderte Laschet auf, Konsequenzen aus dem Urteil zu ziehen: „Auch die Landesregierung in NRW muss beim Klimaschutz nachbessern.“ Die im Landesklimaschutzgesetz angestrebte Reduzierung der Treibhausgasemissionen sei „nicht ausreichend“.

Bundesverfassungsgericht: Klimaschutzgesetz muss nachgeschärft werden

Die Karlsruher Richter hatten den Gesetzgeber in einem wegweisen Urteil aufgefordert, bis Ende des kommenden Jahres die Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen für die Zeit nach 2030 näher zu regeln. Die Minderungslasten würden zu sehr auf nachfolgende Generationen verschoben. Das Urteil wurde als historischer Erfolg jüngerer Klimaschützer gewertet. Damit muss das erst 2019 verabschiedete Klimaschutzgesetz noch einmal nachgeschärft werden. (Az.: u.a. 1 BvR 2656/18).

„Nach der historischen Gerichtsentscheidung von heute sollten es auch die letzten Blockierer in der Politik begriffen haben: Klimaschutz hat Verfassungsrang und versäumte Klimapolitik wird justiziabel“, sagte Reiner Priggen, Vorsitzender des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW).