Fast 74.000 Schüler in NRW befinden sich in Quarantäne

Düsseldorf Die Zahl der Schüler in Nordrhein-Westfalen, die sich in Quarantäne begeben mussten, ist in NRW erneut deutlich gestiegen.

Die Zahl der von Quarantänemaßnahmen betroffenen Schulen in NRW ist in den vergangenen Tagen weiter gestiegen. Inzwischen können nur noch 80,9 Prozent aller Schulen "regulären Präsenzunterricht für alle Klassen" anbieten, hieß es auf Nachfrage dieser Redaktion am Montag aus dem NRW-Schulministerium.

Die Daten zum Infektionsgeschehen an Schulen werden mittwochs abgefragt und in der Regel mehrere Tage später veröffentlicht. Stichtag für die jüngsten Daten ist also der 11. November. Am 4. November gab es noch an 87,5 Prozent der Schulen regulären Präsenzunterricht in allen Klassen.

93,3 Prozent der Lehrer können regulär unterrichten

Auch die Zahl der Schüler, die sich in Quarantäne befinden, ist erneut deutlich angestiegen, von 50.152 auf 73.836. Das sind 3,6 Prozent der Schüler in NRW. Dem Schulministerium zufolge sind 19 Schulen geschlossen. 95,2 Prozent der Schüler können demnach am Präsenzunterricht teilnehmen.

Zum Stichtag 11. November liegt der Anteil der Lehrkräfte, deren Einsatz im Präsenzunterricht nicht durch die Pandemie verhindert wird, bei 93,3 Prozent. Laut dem Schulministerium befinden sich drei Prozent der Lehrer (4.702) in Quarantäne, bei 0,5 Prozent der Lehrkräfte (735) wurde eine Corona-Infektion bestätigt.