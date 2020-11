US-Wahl: Experte sieht die USA vor einer Staatskrise

Der Bonner Politologe und USA-Experte Frank Decker sieht die USA nach der Wahl in einer Staatskrise. Dass Trump die Auszählung aller Briefwahlstimmen per Gericht stoppen will und sich bereits zum Wahlsieger erklärte, sei ein Angriff auf die Demokratie. Christopher Onkelbach fragte den Professor am Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie der Uni Bonn, warum die Wahl trotz eines Vorsprungs für Joe Biden in allen Umfragen zu einer Zitterpartie wurde.

Donald Trump hat sich am Mittwochmorgen bereits zum Wahlsieger erklärt und will die weitere Auszählung der Stimmen gerichtlich stoppen lassen – kann er damit durchkommen?

Frank Decker: Das ist nicht leicht zu beantworten. In den USA sind die Gerichte der jeweiligen Bundestaaten dafür zuständig. Trump hat dort in den vergangenen Jahren viele seiner Gefolgsleute platzieren können. In Pennsylvania etwa könnte es noch Tage dauern, bis alle Briefwahlen bearbeitet sind. Es ist daher nicht ausgemacht, ob tatsächlich noch sämtliche Stimmen ausgezählt werden.

Genau dieses Szenario hatte Trump zuvor angekündigt…

Ja, was befürchtet wurde, nämlich dass Trump bei einem knappen Ausgang die Wahl anfechten und die Gerichte anrufen würde, ist eingetreten. Damit löst er eine Staatskrise aus.

Wie meinen Sie das?

Im Jahr 2000 hat am Ende der Oberste Gerichtshof die Nachzählung in Florida verhindert und George W. Bush wurde Präsident. Al Gore hat das akzeptiert. Dieser Grundpfeiler der Demokratie, dass man die Integrität des Wahlprozesses respektiert und der Unterlegene das Ergebnis anerkennt, das steht jetzt in Frage. Trump kann sich nun auf eine konservative Mehrheit am obersten Gerichtshof stützen, seit er die Nominierung von Amy Cony Barrett durchgesetzt hat. Insofern prallen jetzt die Gewalten aufeinander.

Erleben wir eine Krise der Demokratie in den USA?

Dieses Land ist parteipolitisch extrem stark in zwei Blöcken polarisiert. Das System der Institutionen ist nicht mehr in der Lage, das aufzufangen und zu vermitteln. Dass Trump sich als Sieger erklärt, bevor alle Stimmen ausgezählt sind, ist ein Angriff auf grundlegende Regeln der Demokratie. Das führt das Land in eine Verfassungskrise.

Drohen in der Folge Unruhen auf den Straßen?

Das ist nicht ausgeschlossen. Wie am Ende die Gerichte entscheiden, ist jetzt noch eine offene Frage. Es fehlt mir einfach die Fantasie mir vorzustellen, dass sie die Stimmenauszählung stoppen könnten. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Seite, die sich um den Wahlsieg betrogen fühlt, ihre Anhänger aufputscht und es zu Unruhen kommen könnte. Dass Trump davor nicht zurückschreckt, wissen wir. Doch wenn die Auszählung tatsächlich gestoppt würde, werden auch die Demokraten von einer gestohlenen Wahl sprechen und sich das nicht gefallen lassen.

Wie konnte es trotz der klaren Umfrageergebnisse zu Gunsten von Biden zu einer solchen Zitterpartie kommen?

Das ist ein totales Desaster für die Umfrageforschung. Schon 2016 haben sie stark danebengelegen, aus diesen Fehlern haben sie Umfrageinstitute offenbar wenig gelernt. Womöglich haben sich auch viele Trump-Wähler nicht offenbart? Ein Grund dafür ist jedoch, dass die Wählerlager in den USA so festgezurrt sind. Trump hat einmal gesagt, er könne mitten in New York jemanden erschießen und er würde trotzdem gewählt. Das stimmt. Das ist auch der Grund, warum ihm die Corona-Krise so wenig geschadet hat. Offenbar hat Trump seine Wählerschaft erfolgreich mobilisiert. Man muss auch einräumen, dass er seine Basis bedient hat. Er hat vieles von dem umgesetzt, was er seinen Anhängern versprochen hat.

Ist Trump die Ursache der Demokratie-Krise in den USA, oder eher ein Symptom?

Trump ist kein Betriebsunfall der US-Politik, sondern eher ein Brandbeschleuniger. Die politische Spaltung der USA hat eine lange Geschichte und beginnt bereits in den 60er-Jahren. Trump bedeutet aber dennoch eine Zäsur: Zum ersten Mal regiert ein Präsident im Weißen Haus, der die Demokratie verachtet und sich über ihre geschriebenen und ungeschriebenen Regeln hinwegsetzt. Dieses Tabu hat vor ihm noch niemand gebrochen.

Womit muss man bei einem Sieg von ihm rechnen?

Wenn er noch weitere vier Jahre regiert, muss er keine Rücksichten mehr nehmen, weil er sich keiner Wahl mehr stellen muss. Das wird die Tendenz, sich über Regeln hinwegzusetzen, noch verstärken.

Wie wird sich das Verhältnis zu Europa und Deutschland entwickeln?

Europa setzt auf einen Sieg von Biden. Aber auch er wird keine gänzlich andere Politik machen. Die Interessen der USA sind klar definiert, sie pochen auf eine gerechtere Verteilung der Lasten, etwa in der Nato. Wir dürfen uns nicht mehr wie bisher auf die transatlantische Partnerschaft verlassen. Europa muss außenpolitisch stärker mit einer Stimme sprechen. Mit Biden würde es aber eine andere Atmosphäre, einen anderen Umgang geben. Für die Europäer ist es abstoßend, sich über demokratische Regeln hinwegzusetzen. Daher wäre es wichtig, dass Biden die Wahl gewinnt.

Wer wird nach Ihrer Analyse der nächste US-Präsident?

Gestern hätte ich noch auf einen klaren Sieg von Biden getippt. Im Moment ist es noch völlig offen. Biden müsste zwei der drei Swing-States holen, doch nach den Urnenauszählungen liegt Trump vorn. Die Demokraten hoffen nun auf die Briefwähler. Ich denke, das Rennen ist noch völlig offen. Es steht 50 zu 50.