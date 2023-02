Erdbeben: NRW gedenkt mit Schweigeminute der Opfer

Auch das Krankenhaus der Stadt Antakya in der Türkei wurde vom Erdbeben zerstört. Am Freitag (10. Februar) gibt es in Nordrhein-Westfalen Trauerbeflaggung und eine Schweigeminute für die Opfer in der Türkei und Syrien.

Nordrhein-Westfalen gedenkt am Freitag (10. Februar) mit Trauerbeflaggung und Schweigeminute der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien.

NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) bat am Donnerstag die Schulleiterinnen und Schulleiter, in allen rund 5500 Schulen in Nordrhein-Westfalen um elf Uhr mit einer Schweigeminute der Opfer des schweren Erdbebens zu gedenken.

Gerade zwischen Nordrhein-Westfalen und der Türkei gebe es viele familiäre und freundschaftliche Verbindungen, aber auch aus Syrien seien in den vergangenen Jahren viele Menschen nach NRW gekommen, betonte die Ministerin. Zuvor hatte der Westdeutsche Rundfunk über die geplante Schweigeminute berichtet.

(dpa)

