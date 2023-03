Sicherheitsbehörden gehen in NRW gegen 35 Beschuldigte vor, die im Verdacht stehen, über einen Messenger-Dienst Foto- und Videodateien mit kinderpornografische Inhalten ausgetauscht zu haben. (Symbolfoto)

Kinderpornografie Einsatz gegen Kinderpornografie: 35 Durchsuchungen in NRW

Düsseldorf. Die Polizei hat am Mittwoch einen Einsatz gegen Kinderpornografie in NRW durchgeführt. Die Sicherheitsbehörden gehen gegen 35 Beschuldigte vor.

Die Polizei hat bei einem landesweiten Einsatz gegen Kinderpornografie im Rahmen eines Aktionstages am Mittwoch 35 Durchsuchungen in 27 Städten in NRW durchgeführt. Die Sicherheitsbehörden gehen gegen 35 Beschuldigte vor, die im Verdacht stehen, über einen Messenger-Dienst Foto- und Videodateien mit kinderpornografische Inhalten ausgetauscht zu haben. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) und des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen hervor.

Beteiligt an den Verfahren, die in Nordrhein-Westfalen bei der ZAC NRW gebündelt werden, sind das Landeskriminalamt NRW sowie die Polizeibehörden Bochum, Bonn, Borken, Essen, Gelsenkirchen, Herford, Hochsauerlandkreis, Kleve, Köln, Lippe, Lüdenscheid, Mönchengladbach, Oberbergischer Kreis, Oberhausen, Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Kreis Neuss, Rhein-Sieg-Kreis, Warendorf, Wesel und Wuppertal.

Einsatz gegen Kinderpornografie: Missbrauchsabbildungen über gewöhnliche Messenger-Dienste

„Die Tatsache, dass Missbrauchsabbildungen auch über ganz gewöhnliche Messenger-Dienste geteilt werden, zeigt das Ausmaß des Problems von Kinderpornografie im Netz auf“, erläutert Markus Hartmann, Leiter der ZAC NRW. „Wir werden daher unsere konsequente Verfolgungsstrategie ungemindert fortsetzen, mit Aktionstagen wie dem heutigen und vielen anderen Maßnahmen.“

+++ Lesen Sie auch: Kindesmissbrauch: Zahl der Verfahren in NRW stark gestiegen+++

Der Kölner Staatsanwalt Christoph Hebbecker teilte auf Nachfrage mit, dass zwei Durchsuchungsbeschlüsse an der Wohnanschrift von zwei männlichen Beschuldigten in Gelsenkirchen vollstreckt wurden. Eine Festnahme erfolgte nicht. Weitere Angaben zum aktuellen Sachstand der Verfahren seien derzeit noch nicht möglich.

„Der Kampf gegen Kinderpornografie ist ein Langstreckenlauf, bei dem wir nicht nachlassen“, sagt Ingo Wünsch, Direktor des Landeskriminalamtes NRW. „Auch diese Verfahren zeigen deutlich, wie wichtig die Identifizierungsdaten zu Tätern und Täterinnen im Internet für die Polizei sind.“ (Red.)

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos Bestellen Sie hier kostenlos den Politik-Newsletter, der an jedem Dienstag- und Freitagabend erscheint. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Klare Kante, klare Meinung – das ist Klartext, die kommentierende Kolumne von Alexander Marinos, Vize-Chefredakteur der WAZ. Hier finden Sie alle Folgen - und können Klartext als Newsletter abonnieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Landespolitik