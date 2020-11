Einigung auf neuen Tarifvertrag im NRW-Nahverkehr

Verdi und der kommunale Arbeitgeberverband haben sich am Samstag auf einen neuen Tarifvertrag im NRW-Nahverkehr geeinigt.

Dortmund. Im Tarifstreit des ÖPNV in NRW gibt es einen Durchbruch: Für Bus- und Straßenbahnfahrer gibt es einen neuen Tarifvertrag. Streiks sind vom Tisch.

Für die rund 30.000 Beschäftigten kommunaler Nahverkehrsbetriebe in Nordrhein-Westfalen gibt es einen neuen Tarifvertrag. Die Gewerkschaft Verdi und der kommunale Arbeitgeberverband hätten sich am Samstag nach zweitägigen Verhandlungen auf die Übernahme des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst geeinigt, teilte die Gewerkschaft in Düsseldorf mit. Die Verdi-Tarifkommission habe dem Ergebnis bereits mehrheitlich zugestimmt.

Bus- und Bahnfahrer erhalten 1,4 Prozent mehr Gehalt

Die Beschäftigten erhalten demnach ab dem 1. April 2021 1,4 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 50 Euro. Ein Jahr später sollen die Entgelte dann nochmal um 1,8 Prozent steigen. Auch eine steuerfreie Corona-Sonderzahlung in Höhe von 600 Euro wurde vereinbart.

Der Tarifvertrag tritt rückwirkend zum 30. März 2020 in Kraft und läuft bis Ende 2023. Der Verdi-Landesfachbereichsleiter Verkehr, Peter Büddicker, sprach von einem „annehmbaren Tarifabschluss“. (dpa)