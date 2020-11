Dortmund erhält Millionen für IGA-Zukunftsgarten

Die Planung für die internationale Gartenschau IGA 2027 im Ruhrgebiet nimmt Fahrt auf – zumindest in Dortmund. 8,3 Millionen Euro kann die Stadt ab sofort in den Aufbau des Landschaftsparks „Emscher nordwärts“ stecken. Das Land gab am Wochenende grünes Licht für das im öffentlichen Gartenbau vergleichsweise hohe Startkapital. „Hier in Dortmund entsteht nicht nur ein Spitzenprojekt der IGA 2027, hier wird auch eine beispielhafte Stadtentwicklung angeschoben, die über das Jahr 2027 hinaus neue zukunftsorientierte Lebensqualität für ganz Dortmund schafft“, teilte der zuständige Arnsberger Regierungspräsident Hans Josef Vogel am Montag mit.

Ein 35 Hektar großer Park

„Emscher nordwärts“ erstreckt sich vom Stadtteil Huckarde bis zum Dortmunder Industriehafen und soll entlang der renaturierten Emscher eine Verbindung von der Innenstadt in die offene Landschaft des Dortmunder Nordens ermöglichen. Ankerpunkt des künftigen Parks, der mit 35 Hektar größer sein wird als der Bochumer Stadtpark, ist das Industriedenkmal Kokerei Hansa. Nach den Planungen der Berliner Landschaftsarchitekten bbz entsteht eine Park- und Gartenlandschaft mit zahlreichen Attraktionen und Aussichtspunkten. Welche Dimensionen „Emscher nordwärts“ annehmen soll, zeigt auch das geplante Investitionsbudget von im Endausbau rund 50 Millionen Euro.

Zentrales Großprojekt

Der Park ist eins von fünf zentralen Großprojekten der IGA. Weitere vier dieser „Zukunftsgärten“ sind in Duisburg, Gelsenkirchen, Castrop-Rauxel und Bergkamen/Lünen vorgesehen. Zum IGA-Konzept gehört zudem der Ausbau und die Aufwertung bereits bestehender Parks, Gärten und Grünzüge im Ruhrgebiet sowie die Förderung privater Garteninitiativen. Federführend ist der Regionalverband Ruhr (RVR).

Zuletzt gab es Streit

Zuletzt hatte es zwischen Land und Ruhrgebietsvertretern einen Streit über den IGA-Planungsstand gegeben. NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) hatte gegenüber unserer Redaktion kritisiert, die IGA drohe zum Flop zu werden, weil es keine Förderanträge aus den Ruhrgebietsstädten gebe. Einzige Ausnahme sei Dortmund. Die RVR-Spitze widersprach der Ministerin. Der frühere Gelsenkirchener OB und Vorsitzende des RVR-Kommunalrates, Frank Baranowski, warf Scharrenbach sogar vor, schlecht informiert zu sein. Es gebe viele Fördertöpfe. Mit dieser Begründung wies am Wochenende auch die Stadt Witten die Kritik der Ministerin zurück. Die jetzige Förderung für Dortmund erteilte das NRW-Umweltministerium, nicht das von Scharrenbach geleitete Ministerium für Kommunales und Städtebau.​