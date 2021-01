Distanzunterricht: Kostenfreie SIM-Karten für Schüler?

Düsseldorf. Die SPD im Düsseldorfer Landtag fordert kostenlose SIM-Karten für Schüler, damit sie mit Tablets am Distanzunterricht teilnehmen können.

Die SPD im Düsseldorfer Landtag fordert kostenlose SIM-Karten für Schüler, damit sie problemlos zum Beispiel mit Tabletcomputern am digitalen Distanzunterricht teilnehmen können. Das würde aus Sicht der Opposition Kindern und Jugendlichen helfen, die zu Hause keine ordentliche Internetverbindung haben.

„Das Land und gegebenfalls große Wohnungsbaugesellschaften sollen parallel aktiv für WLAN-Patenschaften in den Nachbarschaften werben“, heißt es in einem Maßnahmenkatalog, den die SPD in den Landtag einbringen will.

Nachbarskindern Gästezugänge ermöglichen

Mit Bezug auf die SIM-Karten stellt sich die Fraktion vor, dass Bund und Land „mit den großen Internet- und Mobilfunkdienstleistern eine schnelle sofortige Umsetzung gewährleisten.“ Für die WLAN-Patenschaften sollen Menschen, die tagsüber ihr eigenes Netzwerkes nicht brauchen, Nachbarskindern Gastzugänge ermöglichen.

In NRW wurde der Distanzunterricht wegen der aktuellen Corona-Lage zunächst bis zum 14. Februar verlängert. (dpa)