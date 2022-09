Die Ehrenamtskarte NRW gibt es jetzt auch als App

Die Ehrenamtskarte NRW kann jetzt auch digital in einer App hinterlegt werden.

Düsseldorf. Wer sich in NRW ehrenamtlich engagiert, kann die Ehrenamtskarte nun auch in einer App hinterlegen. Auch der Antrag soll erleichtert werden.

Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, steht in Nordrhein-Westfalen ab sofort die neue App „Ehrenamtskarte NRW“ zur Verfügung. Damit könne die Ehrenamtskarte NRW unkompliziert auf das Smartphone oder Tablet geladen und vorgezeigt werden, teilte die Staatskanzlei in Düsseldorf am Donnerstag mit. Zudem werde mit der digitalen Anwendung das Beantragen oder Verlängern der Ehrenamtskarte einfacher.

Die App wurde im Zuge der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) im Themenfeld „Engagement & Hobby“ entwickelt, in dem Nordrhein-Westfalen die Federführung hat. Finanziert wurde das Projekt von Bund und Ländern. „Mit unserem neuen digitalen Angebot in Form einer App ist Nordrhein-Westfalen Vorreiter in der nutzerfreundlichen Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes“, sagte die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes Nordrhein-Westfalen, Andrea Milz. Die neue App solle Vorreiter und Basis für eine nachfolgende bundesweite Lösung sein.

Vergünstigungen für Inhaber der Ehrenamtskarte

Mit der Ehrenamtskarte NRW würdigen das Land und die Kommunen seit dem Jahr 2008 die Arbeit von Ehrenamtlichen. Die Karte zeichnet Bürgerinnen und Bürger aus, die sich in besonderem zeitlichem Umfang - fünf Stunden wöchentlich oder 250 Stunden im Jahr - ehrenamtlich engagieren.

Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte NRW profitieren den Angaben zufolge von landesweit mehr als 4.700 Vergünstigungen und Sonderaktionen. Mit dem neuen, bundesweit einmaligen Angebot können die Dankeschön-Angebote jederzeit mobil abgerufen werden. Die App steht für die beiden gängigsten mobilen Betriebssysteme, iOS und Android, zur Verfügung.

