Geistliche zu Corona: "Entdecken, was wirklich wichtig ist"

Essen/Bielefeld. Ruhrbischof Overbeck und Präses Annette Kurschus appellieren an die Solidarität. Weihnachten werde diesmal ein Fest des Verzichtes.

Der katholische Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck und die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kurschus, rufen die Menschen dazu auf, sich in der Weihnachtszeit trotz der Corona-Krise nicht entmutigen zu lassen. Beide Kirchenvertreter appellierten an die Solidarität der Gemeinschaft und mahnten, Hilfsbedürftige nicht zurückzulassen.

Blick über den Tellerrand

„Die Pandemie wird spürbare Folgen für die Arbeitsplätze vieler Menschen haben. Hier ist unsere Solidarität gefragt“, betonte Overbeck. Corona dürfe nicht zu noch mehr Ungleichheit und Ungerechtigkeit führen. Annette Kurschus warnte davor, andere Krisen wie den Klimawandel oder die Lage der Mittelmeer-Flüchtling aus dem Blick zu verlieren. „Unsere christliche Aufgabe bleibt es, auch in akuter Gefahr über den eigenen Tellerrand hinauszublicken und daran zu erinnern: Wir sind nicht allein auf der Welt“, sagte die höchste Geistliche der westfälischen Landeskirche.

"Die Krise darf nicht das letzte Wort haben"

Beide stimmten die Gläubigen auf ein Weihnachtsfest des Verzichts ein. „Es wird ein sehr anderes Fest, als wir es hätten feiern wollen, geprägt von wesentlich weniger Begegnungen, weniger Familienfeiern“, sagte der Essener Bischof. Die Krise dürfe aber nicht das letzte Wort haben. „Wir sind trotz allem Menschen, die in Frieden leben und Glück erfahren wollen“, so Overbeck.

Für Annette Kurschus liegt im pandemiebedingten Verzicht auf größere Feiern und Gottesdienste sogar eine Chance. Die Weihnachtstage seien in der Regel mit hohen Erwartungen verknüpft, sagte sie. Diesmal jedoch seien die Erwartungen gedämpft. Kurschus: „Wir spüren, was uns fehlen wird. Und ich ahne: Wir werden neu entdecken, was uns wirklich wichtig ist, was uns unsere Liebsten bedeuten – und wie wir einander auch über die Entfernung nah sein können.“

Kirchenkreise sind "dankbar" für Empfehlung gegen Präsenz-Gottesdienste

Kurschus hatte in der vergangenen Woche mit einer klaren Empfehlung an die Kirchengemeinden, im Lockdown und damit auch an den Weihnachtsfeiertagen auf Präsenz-Gottesdienste zu verzichten, bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Reaktionen aus den Kirchenkreisen seien „vorwiegend dankbar“, zog die Präses Bilanz. Die Empfehlung dürfe aber nicht als Verbot missverstanden werden: „Wenn eine Gemeinde Präsenz-Gottesdienste verantworten will, darf sie das tun.“

Menschen kommen nächstes Jahr wieder

Sorgen, dass sich durch ausfallende Weihnachtsgottesdienste mehr Menschen von der Kirche abwenden könnten, teilt sie nicht. „Die Menschen, die nur zu Weihnachten kommen, werden das gemeinsame Singen und Beten in diesem Jahr womöglich besonders vermissen – und im nächsten Jahr umso lieber wiederkommen“, so Kurschus.

Kein Verständnis für Corona-Leugner

Kritische Worte fanden Overbeck und Kurschus zu Corona-Verweigerern und zur so genannten „Querdenker“-Bewegung. Die Rolle der Kirchen wie auch der Religion bestehe darin, „Frieden zu stiften und mit dafür zu sorgen, dass nicht Verschwörungsideologen und andere Raum gewinnen“, sagte Overbeck. In einer Demokratie müsse man auch mit Widerspruch leben, so der Ruhrbischof. Die Frage sei, bis zu welchem Punkt solche Proteste dem Recht auf freie Meinungsäußerung entsprächen und wann sie das Gemeinwohl gefährdeten und großen Schaden anrichteten. Annette Kurschus appellierte an die Vernunft der Menschen. Diese sei „eine gute Gabe Gottes“. Für die Haltung von Corona-Leugner fehle ihr jedes Verständnis.