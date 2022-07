Der Fauxpas im NRW-Flutgebiet - Ein Jahr „Laschet lacht“

Erftstadt/Düsseldorf. Das Bild des lachenden Kanzlerkandidaten Laschet nach der Flutkatastrophe kostete der CDU nach Ansicht eines Politologen womöglich den Wahlsieg.

Es war nur ein kurzer unbedachter Augenblick - doch mit weit reichenden Folgen: Armin Laschet lacht im Flutgebiet. Das Bild des damaligen Unions-Kanzlerkandidaten, der mit seinen Begleitern scherzt, während Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Opfern der Hochwasserkatastrophe spricht, verbreitete sich rasend schnell. Zwar entschuldigte der CDU-Politiker sich bereits kurz danach für seinen Fauxpas - doch der Imageschaden war angerichtet.

„Dieses Bild war so wirkmächtig, da war wenig zu retten“, meint der Düsseldorfer Politikwissenschaftler Professor Stefan Marschall rückblickend. „Zum Zeitpunkt der Entschuldigung hatte sich die Sache schon verselbstständigt.“

SPD übte scharfe Kritik an Armin Laschet

Kritik und Häme an dem damaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet folgten auf dem Fuße. Zwei Monate vor der Bundestagswahl war dieses Verhalten vor allem für seine Gegner ein gefundenes Fressen. „Ich bin wirklich sprachlos“, schrieb etwa der damalige SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil auf Twitter. „Eine Frage des Charakters“, ätzte der frühere SPD-Parteivize Kevin Kühnert.

Was war geschehen? Am 17. Juli 2021, drei Tage nach der verheerenden Jahrhundertflut in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, besuchen Steinmeier und Laschet das von der Katastrophe getroffene Erftstadt. In der Stadt nahe Köln hat das Unwetter gewaltige Erdrutsche ausgelöst, Häuser und Autos wurden weggespült. Steinmeier und Laschet reden mit Einsatzkräften und freiwilligen Helfern.

Laschet lachte während Steinmeiers Rede

Dann tritt der Bundespräsident vor die Mikrofone der wartenden Journalisten und spricht den Betroffenen sein Mitgefühl aus. „Wir trauern mit denen, die ihre Freunde, Bekannten, Familienangehörige verloren haben - ihr Schicksal zerreißt uns das Herz“, sagt Steinmeier. Kurz darauf sieht man Laschet, der einige Meter hinter Steinmeier mit dem Landrat des Rhein-Erft-Kreises und anderen in einer kleinen Gruppe zusammensteht. Er lacht. Kameras fangen die Situation ein.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD,M) und Armin Laschet (CDU) besuchten 2021 gemeinsam das Flutgebiet. Foto: dpa

Noch am selben Abend entschuldigt sich Laschet via Twitter für den Eindruck, der durch eine Gesprächssituation entstanden sei: „Dies war unpassend und es tut mir leid.“ Einen Tag später erklärt er im WDR-Fernsehen: „Ich war den ganzen Tag unterwegs, es gab emotionale Begegnungen, die mich auch wirklich erschüttert haben. Und deshalb ärgere ich mich umso mehr über diese wenigen Sekunden.“

Lesen Sie dazu: Bericht: Laschet lachte nach Witzen über sich und Steinmeier

Im Bundestagswahlkampf markierte die kurze Lach-Situation nach Einschätzung des Politologen Marschall einen Einschnitt. „Die Sympathie- und Leistungswerte für Laschet stürzten dramatisch ab, während die seines Konkurrenten Olaf Scholz in die Höhe eilten“, sagte er mit Blick auf den heutigen Kanzler Scholz (SPD).

Auch die Umfragewerte der CDU traten in den folgenden Wochen einen Sinkflug an. „Das heißt, Laschet hat mit seinen schlechten Werten auch die CDU nach unten gezogen“, sagt Marschall. Er mutmaßt: „Wenn der Wahlkampf skandalfrei geblieben wäre, wäre die Bundestagswahl vielleicht anders ausgegangen.“ Bei der Wahl im September fuhr die CDU ein historisch schlechtes Ergebnis ein.

Worüber Laschet eigentlich gelacht hat, hat er nie verraten - nur, dass irgendjemand eine blöde Bemerkung gemacht habe. Medien hatten Monate später berichtet, der neben Laschet stehende Landrat habe ihn mit dessen Körpergröße aufgezogen - Steinmeier sei ja genauso klein wie er. Laschet will sich auch ein Jahr auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht zu diesem Thema äußern. (dpa)

