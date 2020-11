Der erste Deutsch-Amerikaner kam aus NRW

Die ganze Welt blickt auf die US-Präsidentenwahl. Auch an Rhein und Ruhr wird der Ausgang des Urnengangs heute Nacht mit Spannung erwartet. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Beziehungen zwischen dem größten deutschen Bundesland und der Weltmacht vielfältig, eng und reich an Historie sind. Ein Überblick.

Rund 14.000 US-Bürger leben in NRW

https://www.waz.de/politik/auf-diesen-tv-sendern-koennen-sie-die-us-wahl-live-verfolgen-id230818004.htmlIn NRW leben nach aktuellen Daten derzeit rund 14.250 US-Bürger. Im Vergleich zu anderen Nationalitäten ist die US-Gemeinde an Rhein und Ruhr eher klein. Nicht einmal ein Prozent der NRW-Bevölkerung mit ausländischer Staatsangehörigkeit hat einen US-Pass. 90 Prozent der US-Amerikaner in NRW sind den Angaben zufolge 18 Jahre und älter. Sie sind somit bei der aktuellen Präsidentenwahl wahlberechtigt.

Amerikaner zieht es an den Rhein

US-Bürger leben in Nordrhein-Westfalen offenbar gern im Rheinland. Zu den Regionen mit überdurchschnittlich vielen amerikanischen Bürgern zählen laut Statistikbehörde IT.NRW Bonn, Düsseldorf, Köln, der Rhein-Sieg-Kreis und der Rheinisch-Bergische Kreis. Allein in Düsseldorf (2215), Köln (2150) und Bonn (1320) leben fast 40 Prozent aller US-Amerikaner in NRW. Auch in Münster leben viele Amerikaner.

Kompliziertes Wahlsystem

https://www.waz.de/politik/trump-vs-biden-der-praesident-bleibt-antworten-schuldig-id230684204.htmlDas US-Wahlsystem ist besonders für Auslands-Amerikaner unübersichtlich. Grund: Es gibt so viele Wahlverfahren, wie es US-Bundesstaaten gibt. „In welcher Form man wählt, hängt allein davon ab, in welchem Bundesstaat man vor der Übersiedlung nach Deutschland zuletzt gewohnt hat“, weiß Aileen Dinin. Die 35-Jährige Projektmanagerin stammt zwar aus New York, lebte aber vor ihrem Umzug 2015 nach Essen in Texas. Deshalb hat sie jetzt nach texanischem Recht per Brief abgestimmt. Andere US-Bundesstaaten erlaubten die Abstimmung nur per Mail oder – wie etwa Kalifornien – per Fax, erzählt Dinin, die für die Region Düsseldorf/Ruhrgebiet Sprecherin der Democrats Abroard ist, der Auslandsorganisation der US-Demokraten. Aus vielen Gesprächen mit ihren Landsleuten will Aileen Dinin zudem erfahren haben, dass das Interesse der US-Amerikaner in Deutschland an der Wahl diesmal riesig ist. „Wir gehen davon aus, dass sich die Wahlbeteiligung hier in Deutschland gegenüber der letzten US-Wahl 2016 verdreifacht hat“, sagt sie.

Wichtiger Handelspartner

https://www.waz.de/wirtschaft/revierkonzern-evonik-geht-auf-einkaufstour-in-den-usa-id230260692.htmlDie USA sind für die NRW-Wirtschaft einer der wichtigsten Handelspartner. Umgekehrt tragen US-Unternehmen mit großen Investitionen vor Ort zum Wohlstand an Rhein und Ruhr bei. Zwar ist die größte Volkswirtschaft der Welt in der ersten Jahreshälfte 2020 erstmals von China von Platz drei auf Platz vier der wichtigsten Exportziele der NRW-Wirtschaft verdrängt worden. Die Handelsbeziehungen zwischen NRW und den USA gelten aber trotz der teils unberechenbaren und auf Abschottung ausgerichteten Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump als ausgezeichnet. „Seit 2014 sind die Direktinvestitionen von NRW-Unternehmen in den USA massiv gestiegen und erreichten 2018 einen Höchststand von 49 Milliarden Euro“, berichtet Wulf-Christian Ehrich, als stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK zu Dortmund für die NRW-IHKs auf die internationalen Handelsbeziehungen der NRW-Wirtschaft blickt.

US-Firmen sichern 182.000 Jobs in NRW

In NRW sind rund 1500 US-Unternehmen mit Niederlassungen und Produktionsstätten präsent. Nach Angaben von IHK-Experte Ehrich sichern US-Firmen rund 182.000 Arbeitsplätze in NRW. Damit sind die USA für den NRW-Arbeitsmarkt weitaus bedeutsamer als etwa Frankreich. Deutschlands wichtigster EU-Partner ist mit nur rund 1000 Unternehmen mit 107.000 Beschäftigten in NRW aktiv. Zu den größten US-Firmen mit Niederlassungen in NRW zählen der Autobauer Ford, die Handelsriesen Amazon und UPS, der Mischkonzern 3M und der Software-Gigant Microsoft.

Seit Clinton kein Präsidenten-Besuch mehr in NRW

https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/us-journalistin-schreibt-in-gelsenkirchen-ueber-die-afd-id230365622.htmlEisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Georg Bush: Die Liste der US-Präsidenten, die auf ihrer Deutschland-Tour auch in Nordrhein-Westfalen vorbeischauten, ist lang. Vor der Wiedervereinigung gehörten Empfänge in der alten Bundeshauptstadt Bonn zum üblichen Besuchsprogramm der Staatschefs aus dem Weißen Haus. Den Anfang machte Dwight D. Eisenhower (US-Präsident von 1953 bis 1961), der im August 1959 als erster US-Präsident die neugegründete Bundesrepublik besuchte. Auch John F. Kennedy (1961-63) weilte vor seinem legendären Besuch in West-Berlin im Juni 1963 in der Rheinstadt. Bill Clinton (1993-2001) kam sogar mehrfach nach NRW, unter anderem zur Verleihung des Karlspreises in Aachen im Jahr 2000. Clintons Nachfolger George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump haben in ihrer Amtszeit NRW indes nie besucht.

Erste deutsche Amerika-Auswanderer aus Krefeld und Mülheim

Mitten aus dem heutigen Ruhrgebiet kam einer der ersten deutschen Amerika-Auswanderer. Wilhelm Rettinghaus aus Broich - heute ein Stadtteil von Mülheim - reiste um 1687 über Amsterdam nach New York. Von dort gelangte der gelernte Papiermacher nach Germantown, einer Gründung mennonitischer Auswanderer aus Krefeld. Rettinghaus nannte sich fortan Rittenhouse und gründete die erste Papiermühle Amerikas nach europäischem Vorbild. Sie belieferte später die ersten Zeitungsdruckereien der USA. Nach Germantown zog es in der Folge viele deutschstämmige Auswanderer. Heute ist der Ort ein Stadtteil der Ostküsten-Metropole Philadelphia.