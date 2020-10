Demo gegen Maskenpflicht vor NRW-Schulministerium

Düsseldorf. Gedränge ohne Maske, Lüge-Rufe und Polizei vor der Ministeriumstür: Das trug sich am Montag zum Ende der Herbstferien in Düsseldorf zu.

Vor dem NRW-Schulministerium in Düsseldorf haben am Montag mehrere Dutzend Menschen gegen die Wiedereinführung der Masken-Pflicht im Unterricht demonstriert. Auf Plakaten wurde eine „maskenfreie Schule“ gefordert, aber auch die aktuelle Corona-Bekämpfung von Bundes- und Landesregierung grundsätzlich in Frage gestellt. Vereinzelt war in Rufen von „Corona-Lüge“ die Rede.

Die Polizei sicherte den Zugang zum Behördengebäude von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Wie das Düsseldorfer Präsidium auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, handelte es sich um eine von einer Privatperson angemeldete Kundgebung. Die meisten Demonstranten trugen jedoch weder Masken, noch wurde der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten.

Polizei vor dem Schulministerium: Masken-Verweigerer und Corona-Leugner demonstrierten am Montag in Düsseldorf.

Düsseldorf gilt mit einer Corona-Inzidenz von über 130 als Hochrisikogebiet. Gebauer hatte wegen der stark steigenden Infektionszahlen in NRW ab diesen Montag wieder eine Maskenpflicht an allen Schulen verhängt. Ab Klasse fünf muss die Mund-Nasen-Bedeckung auch während des Unterrichts getragen werden. Diese Regelung galt bereits für zwei Wochen nach den Sommerferien, um dem damals befürchteten Ansteckungsrisiko in den Schulen durch Reiserückkehrer zu begegnen.