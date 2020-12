Coronavirus: Der erste Impfstoff ist in NRW eingetroffen

Der Impfstoff gegen das Coronavirus von Biontech und Pfizer: Die ersten Fläschchen sind in NRW eingetroffen. Am Sonntag können erste Menschen geimpft werden. (Symbolbild)

Düsseldorf. Der Corona-Impfstoff ist in der Nacht in NRW angekommen. Am Sonntag sollen bereits die ersten Menschen in NRW gegen Corona geimpft werden.

Er ist da: Die erste Lieferung des Corona-Impfstoffs ist in NRW eingetroffen. Das sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Staatskanzlei am frühen Morgen.

9750 Impfdosen der Unternehmen Biontech und Pfizer sind am Samstagmorgen in ein geheimes Zentrallager des Landes gebracht worden. Sie wurden aus einer Impfstoff-Fabrik in Belgien transportiert und in ein geheimes Zentrallager des Landes NRW gebracht.

Am Sonntag erhält jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt zunächst 180 Einheiten des Stoffs, sodass die Impfungen beginnen können. Die ersten, die in NRW geimpft werden, sind Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtung. In NRW leben insgesamt 175.000 Menschen in 230 Pflegeeinrichtungen.

Corona-Impfstoff in NRW: "Moment der Zuversicht"

Ministerpräsident Armin Laschet betonte: "Das ist ein wichtiger Moment der Zuversicht. Mit der Lieferung des ersten Corona-Impfstoffes entsteht Hoffnung auf ein normales Leben, wie wir es vor dem Virus gekannt haben." Der Impfstoff sei ein wichtiger Baustein im Kampf gegen die weltweite Pandemie, betonte der Regierungschef laut Mitteilung. Es brauche weiter Geduld, "bis wir das Corona-Virus wirklich hinter uns gelassen haben." Am Vormittag wollten Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumman (CDU) sich auch zum Ablauf der ersten Impfungen ab Sonntag äußern.

Impfstoff muss bei minus 70 Grad gelagert werden

Der in kleine Fläschchen abgefüllte Impfstoff soll nach dpa-Informationen in lediglich zwei speziellen Thermoboxen ausgeliefert werden, die jeweils von einer Person getragen werden können.

Der Impfstoff muss bei minus 70 Grad gelagert werden. In Nordrhein-Westfalen kümmert sich das Unternehmen Kühne&Nagel um die gesamte Logistik. In den nächsten Tagen bis zum Jahresende sollen weitere 273.000 Dosen kommen, ab Januar dann wöchentlich 141.375 Dosen.

Damit der Impfstoff wirkt, müssen zwei Dosen im Abstand von drei Wochen verabreicht werden. Mit den gelieferten 9750 Einheiten könnten also rechnerisch 4875 den Virusschutz erhalten. Bis zum Jahresende sollen mehr als 270.000 Dosen nach NRW kommen. (mit dpa)

