Was NRW im Kampf gegen Corona als Nächstes plant

Düsseldorf. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann will am Mittwoch über den Stand der Corona-Pandemie im Land informieren.

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen verharrt auf niedrigem Niveau. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann kündigte für Mittwochnachmittag einen Bericht zur aktuellen Corona-Lage und zum Impfgeschehen in NRW an. Die aktuelle Corona-Schutzverordnung läuft an diesem Donnerstag, 8. Juli, ab.

Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in NRW weiter aus. Die aus Indien stammende Mutante des Virus gilt als ansteckender als die britische Variante, die in NRW bis dato noch vorherrschend ist. Zu Ende Juni wurde laut den Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) der "Delta"-Anteil unter den Neuinfektionen auf 29 Prozent geschätzt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht eine neue Corona-Variante im Kommen: "Lambda" stammt aus Südamerika und sei bereits in Europa angekommen.

Die Kennziffer, die die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wiedergibt, stieg am Mittwochmorgen leicht um 0,2 Punkte auf 5,8, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Auch vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW zeitweise bei 5,8 gelegen. Bundesweit gab das RKI die Inzidenz am Dienstag mit 5,1 an, ebenfalls ein Anstieg um 0,2 Punkte. Binnen 24 Stunden kamen in NRW 227 Corona-Neuinfektionen und 13 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 hinzu.

Impfzentren: 50.000 Menschen ließen Impftermine verfallen

Unterdessen gibt es bei der Corona-Impfkampagne offenbar neue Probleme: Alleine in den Impfzentren im Rheinland und Teilen des Ruhrgebiets hatten im Juni 50.000 Menschen ihre Impf-Termine nicht wahrgenommen hätten. Das ergebe sich aus Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Die KV Westfalen Lippe hat laut einer Sprecherin keine verlässlichen Zahlen. Wieviele Termine im Land NRWinsgesamt im Juni nicht wahrgenommen wurden, ist daher unklar.

In der Frage zur Aufhebung der Maskenpflicht unterstützt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann den Vorstoß des Kassenärztechefs Andreas Gassen: „Wenn alle die Chance hatten, sich impfen zu lassen, dann glaube ich, hat Herr Gassen recht“, sagte Laumann am Montagabend im WDR-Fernsehen. „Dann kann man das so machen.“ Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, hatte zuvor gefordert, die Maskenpflicht und weitere coronabedingte Einschränkungen Ende September für alle auslaufen zu lassen, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft seien. Andernfalls leide die Motivation, sich für die schützende Spritze anzumelden. (mit dpa)

