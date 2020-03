Für die Schüler des Andreas-Vesalius-Gymnasiums fällt der Unterricht bis vorerst Mittwoch, 11. März, aus. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich eine Lehrperson mit dem Corona-Virus infiziert hat. Das teilt der Kreis Wesel am Sonntagnachmittag mit.

Die Fachleute sprechen von einem begründeten Verdachtsfall bei einem Lehrer oder einer Lehrerin. Diese Person, so teilte Kreissprecherin Anja Schulte auf Anfrage mit, war nachweislich mit einer infizierten Person in Kontakt. Ob es sich bei der Lehrperson um einen Mann oder eine Frau handelt, will der Kreis derzeit nicht sagen, um die betroffene Person zu schützen.

Corona-Virus: Testergebnis in Wesel steht noch aus

Bis das Ergebnis eines Tests feststeht, bleibt die Schule geschlossen. Wie lange das dauert, konnte die Kreissprecherin nicht sagen. „Das kann ein paar Tage dauern“. Denn die Labore seien derzeit überlastet. Zudem sei der Kreis Wesel nicht federführend, da sich die Person für einen Besuch außerhalb des Kreisgebietes aufgehalten habe und die dortige Behörde zuständig sei.

Lehrperson zeigt Symptome, die zu Corona-Infektion passen

Offenbar zeigt die Person bereits Symptome einer Erkrankung, die zu einer Infektion mit dem Corona-Virus passen, und hat sich am Sonntag mit der Schulleitung in Verbindung gesetzt. Sie soll sich weiterhin außerhalb des Kreisgebietes aufhalten.

Der Krisenstab des Kreises Wesel werde am Montagfrüh zusammentreten und das weitere Vorgehen beraten, so die Sprecherin. Die Kreisverwaltung befindet sich in ständigem Austausch mit der Stadt Wesel und der Schulleitung. Der Fachdienst Gesundheitswesen steht auch im Kontakt mit der womöglich infizierten Person und ermittelt derzeit Kontaktpersonen.

Bisher gibt es erst einen bestätigten Coronafall im Kreis Wesel: Eine Frau aus Kamp-Lintfort hatte sich bei einer Freundin aus dem Kreis Heinsberg angesteckt. Der Frau geht laut Kreis Wesel jedoch trotz der Infektion gut.

