Corona und Schule: NRW bleibt beim Distanzunterricht

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) gibt am Dienstag ein Update zur Corona-Situation in den Schulen: Bis 12. Februar findet der Schulunterricht auf Distanz statt.

gibt am Dienstag ein Update zur Corona-Situation in den Schulen: Bis 12. Februar findet der Schulunterricht auf Distanz statt. Eigentlich hatte Gebauer eine Fortsetzung des Distanzunterrichts im Februar ausgeschlossen. Jetzt sei aber eine weitere „Zeit der Vorsicht“ nötig, so Gebauer.

Einen "Freischuss" will die Schulministerin Prüflingen nicht gewähren.

Vor dem Hintergrund des Bund-Länder-Beschlusses bleiben die Schulen in NRW vorerst beim Distanzunterricht. Alle Jahrgangsstufen werden bis voraussichtlich 12. Februar nur aus der Distanz unterrichtet, erklärte Gebauer am Dienstag in einer Pressekonferenz. "Wir brauchen mit Blick auf die Mutationen noch etwas Zeit", so die Ministerin.

Die Entscheidung sei nach Gesprächen mit allen Bildungsverbänden getroffen worden, sagte Gebauer. Die Ministerin sprach von einem "Schulterschluss". Ob es in der zweiten Februarhälfte mit alternativen Unterrichtsformen weitergeht, also ein Wechselmodell eingeführt wird, hänge vom weiteren Infektionsgeschehen im Land ab, so die Schulministerin. Es sei jedoch unseriös, schon jetzt einen konkreten Zeitpunkt zu nennen, an dem die Schulen in den Präsenzunterricht zurückkehren können.

Wie es im zweiten Schulhalbjahr in NRW weitergehe, werde sie zunächst mit den Verbänden besprechen.

Corona und Schule: Präsenzunterricht ist für Gebauer weiter erste Wahl

Eigentlich hatte Gebauer eine Fortsetzung des Distanzunterrichts an den Schulen im Februar ausgeschlossen. "Mit den Maßnahmen bis Ende Januar sei nun das Maximum herausgeholt, danach darf es mit Distanzunterricht so nicht weitergehen", hatte Gebauer zuvor dem Fernsehsender Phoenix gesagt.

Dieser bleibe für Gebauer auch weiterhin die erste Wahl. Jetzt sei aber eine weitere "Zeit der Vorsicht" nötig. Zwar entwickelten sich die Infektionszahlen in NRW positiv, allerdings sei nicht abzuschätzen, wie schnell sich die Coronavirus-Mutationen ausbreiteten und wie gefährlich sie seien.

NRW-Schulministerin will kein Durchschnitts-Abitur und keinen "Freischuss"

In NRW wird es im laufenden Schuljahr kein "Durchschnittsabitur", das sich ohne Prüfung an den bisherigen Noten orientiert, oder einen anderen "Freischuss" für Abiturienten geben. Die Bundesländer hätten sich darauf geeinigt, dass die Abschlüsse 2021 auf der Basis von Prüfungen vergeben werden, so Gebauer.

Wenn NRW von dieser Linie abweichen würde, „wäre der Ruf des NRW-Abiturs auf Jahre hinaus beschädigt“, sagte Gebauer. Forderungen nach "Freischüssen" und "Kurz-Schuljahren" befeuerten die Vorstellung von minderwertigen Abschlüssen. Diese „Makel“ verdienten die Schüler in NRW nicht. Eher sollten sie einen Vermerk im Zeugnis sehen über "ganz besondere Leistungen unter schwierigsten Bedingungen".

Zur Lernplattform Logineo sagte die Ministerin, dass den Schulen seit der vergangenem Woche auch ein Videokonferenz-Tool zur Verfügung stehe. Mehr als 200 Schulen hätten sich dort bereits angemeldet. Die Plattform würde nach anfänglichen Problemen mittlerweile stabil laufen, sagt Gebauer. (mawo/mk/dpa)

