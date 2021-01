Düsseldorf Der Schulunterricht findet vorerst auf Distanz statt. Kehrt NRW im Februar in den Präsenzunterricht zurück? Die Schulministerin gibt ein Update.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) gibt am Dienstag ein Update zur Corona-Situation in den Schulen: Bis Ende Januar findet der Schulunterricht auf Distanz statt.

Vorab hatte Gebauer eine Fortsetzung des Distanzunterrichts im Februar ausgeschlossen. "Mit den Maßnahmen bis Ende Januar sei nun das „Maximum herausgeholt, danach darf es mit Distanzunterricht so nicht weitergehen", erklärte sie.

Es war ein holpriger Start nach den Weihnachtsferien in NRW. Viele Homeschooling-Plattformen hatten mit technischen Problemen zu kämpfen. Bis mindestens Ende Januar findet der Schulunterricht weiter auf Distanz statt. Am Dienstag informiert NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) über den aktuellen Stand der Planungen. Kehren die Schulen bereits im Februar in den Präsenzunterricht zurück?

Corona und Schule: Kehrt NRW zum Präsenzunterricht zurück?

Auch in der Vergangenheit hatte sich die NRW-Schulministerin immer wieder für den Präsenzunterricht eingesetzt.

