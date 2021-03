Die neuen Corona-Regeln in NRW wurden am Freitag von Karl-Josef Laumann (CDU), NRW-Gesundheitsminister, präsentiert. Ab Montag gilt in 31 Kreisen die Corona-Notbremse.

Düsseldorf. NRW hat die neue Corona-Schutzverordnung vorgestellt. Darin enthalten sind auch die Regeln der Corona-Notbremse, die nun eingeführt wird.

Seit Montag gilt in 31 Kreisen und Städten in NRW die Corona-Notbremse. Diese ist in der neuen Version der Corona-Schutzverordnung festgeschrieben.

Wie das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales am Sonntag mitteilte, gilt die Corona-Notbremse ab Dienstag in sechs weiteren Kreisen und Städten.

25 Kreise und Städte in NRW umgehen ab Montag die Corona-Notbremse. Sie halten an den Lockerungen fest und führen dafür eine Test. Diese Städte wollen die Notbremse umgehen.

Seit Montag gilt die Corona-Notbremse in Kreisen und kreisfreien Städten in NRW, Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegen. Die Notbremse ist in der Corona-Schutzverordnung verankert.

in Kreisen und kreisfreien Städten in NRW, Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegen. Die Notbremse ist in der verankert. Trotz Corona-Notbremse sind an Osten die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum gelockert. Ostern darf - trotz Notbremse - ein Haushalt einen weiteren Haushalt treffen. Die maximale Anzahl der Personen liegt bei fünf, Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Der umstrittene harte Oster-Lockdown ist abgesagt, jetzt will NRW in der Pandemie-Bekämpfung überraschend neue Wege gehen. Die „Notbremse“ wird ab Montag doch nicht „eins zu eins“ umgesetzt, sondern durch neue Test-Vorgaben in Hotspot-Städten ergänzt.

Corona-Schutzverordnung: Das sind die Regeln der Notbremse

"Wir müssen die Gefahr durch die Mutation eindämmen, deswegen ziehen wir die Corona-Notbremse", erklärte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag. „Es handelt sich dabei um die Kommunen, in denen die 7-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen nach den heute veröffentlichten Daten des Landeszentrum Gesundheit seit mindestens drei Tagen in Folge über dem Wert von 100 liegt“, erläuterte das Gesundheitsministerium. Das waren am Freitagabend 31 Kreise und Städte in NRW. Sechs weitere kommen ab Dienstag dazu, teile das MAGS am Sonntag mit. Zugleich dürfen die betroffenen Kreise und kreisfreien Städte aber Ausnahmen für Menschen mit tagesaktuellem negativem Schnelltest erlauben.

Schutzverordnung: In diesen Städten gilt ab Montag die Corona-Notbremse oder die Test-Option:

1. Städteregion Aachen (Test-Option)

2. Stadt Bochum (Test-Option)

3.Kreis Borken (Test-Option)

4. Stadt Dortmund (Test-Option)

5. Stadt Duisburg (Test-Option)

6. Kreis Düren

7. Ennepe-Ruhr-Kreis (Test-Option)

8. Stadt Essen (Test-Option)

9. Kreis Euskirchen (Test-Option)

10. Stadt Gelsenkirchen (Test-Option)

11. Stadt Hagen

12. Kreis Herford (Test-Option)

13. Stadt Herne (Test-Option)

14. Kreis Kleve (Test-Option)

15. Stadt Köln

16. Stadt Krefeld (Test-Option)

17. Stadt Leverkusen (Test-Option)

18. Kreis Lippe (Test-Option)

19. Märkischer Kreis

20. Kreis Mettmann (Test-Option)

21. Kreis Minden-Lübbecke (Test-Option)

22. Stadt Mülheim (Test-Option)

23. Oberbergischer Kreis (Test-Option)

24. Stadt Oberhausen (Test-Option)

25. Kreis Recklinghausen (Test-Option)

26. Stadt Remscheid

27. Rhein-Erft-Kreis (Test-Option)

28. Kreis Siegen-Wittgenstein

29. Stadt Solingen (Test-Option)

30. Kreis Wesel (Test-Option)

31. Stadt Wuppertal (Test-Option)

Städte, in denen die Corona-Notbremse ab Dienstag gilt:

die Stadt Bielefeld

der Kreis Gütersloh

der Hochsauerlandkreis

der Kreis Olpe

der Kreis Steinfurt

die Stadt Bottrop

Die betroffenen Kommunen mit einer Wocheninzidenz über 100 haben die Wahl: Entweder sie schließen gemäß der vereinbarten Notbremse unter anderem Läden, Sportstätten und Kultureinrichtungen wieder. Oder sie erlauben Personen mit negativem Testergebnis unter Auflagen den Zutritt. Der Corona-Test muss von einer zugelassenen Teststelle schriftlich oder digital bestätigt sein und mitgeführt werden. Außerdem weicht das Land zu Ostern die Kontaktbeschränkungen auf.

Das Landesgesundheitsministerium löst die Notbremse wieder, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz in der betroffenen Region an drei Tagen hintereinander unter einem Wert von 100 liegt. Das Ministerium gibt dann die Aufhebung der strengeren Regeln bekannt. Ab dem Tag nach der Verkündung gelten wieder die regulären Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung.

Corona-Schutzverordnung in NRW: Diese Regeln sieht die Notbremse vor

Treffen im öffentlichen Raum sind mit höchstens fünf Personen aus zwei Hausständen möglich (Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt). In Hotspots mit einer Inzidenz über 100 sind Treffen höchstens mit einer Person aus einem anderen Hausstand erlaubt.

An den Ostertagen sind überall in NRW, also auch in Corona-Hotspots mit einer Inzidenz über 100, zwei Hausstände mit insgesamt maximal fünf Personen erlaubt (Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt).

Der Betrieb von Bibliotheken einschließlich Hochschulbibliotheken sowie Archiven auf die Abholung und Auslieferung bestellter oder automatisiert abholbarer Medien sowie deren Rückgabe beschränkt.

einschließlich sowie auf die Abholung und Auslieferung bestellter oder automatisiert abholbarer Medien sowie deren Rückgabe beschränkt. Der Betrieb von Museen , Kunstausstellungen , Galerien , Schlössern , Burgen , Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen ist unzulässig.

, , , , , und ähnlichen Einrichtungen ist unzulässig. Die zulässige Gruppengröße bei Sport unter freiem Himmel höchstens zehn Kinder bis zum Alter von einschließlich 14 Jahren zuzüglich bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen.

höchstens zehn Kinder bis zum Alter von einschließlich 14 Jahren zuzüglich bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen. In Zoologischen Gärten und Tierparks sowie in nicht frei zugänglichen Botanischen Gärten, Garten- und Landschaftsparks ist der Zutritt zu geschlossenen Ausstellungsräumen für Besucherinnen und Besucher unzulässig.

und sowie in nicht frei zugänglichen ist der Zutritt zu geschlossenen Ausstellungsräumen für Besucherinnen und Besucher unzulässig. Click and Meet wird zurückgenommen: Der Betrieb des Einzelhandels sowie von Einrichtungen zum Vertrieb von Reiseleistungen mit Ausnahme des Versandhandels und der Auslieferung und Ablieferung bestellter Ware ist untersagt.

wird zurückgenommen: Der Betrieb des sowie von Einrichtungen zum Vertrieb von mit Ausnahme des Versandhandels und der Auslieferung und Ablieferung bestellter Ware ist untersagt. Der Verkauf von nicht mit handwerklichen Leistungen oder Dienstleistungen verbundenen Waren in Einrichtungen des Handwerks und des Dienstleistungsgewerbes ist unzulässig; ausgenommen ist der Verkauf von Zubehör.

von nicht mit oder verbundenen Waren in Einrichtungen des Handwerks und des Dienstleistungsgewerbes ist unzulässig; ausgenommen ist der Verkauf von Zubehör. In Geschäftslokalen von Telefondienstleistern sind nur die Störungsannahme sowie die Reparatur oder der Austausch defekter Geräte zulässig.

von sind nur die Störungsannahme sowie die Reparatur oder der Austausch defekter Geräte zulässig. Die Erbringung von Dienstleistungen und Handwerksleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann ist untersagt. Ausnahmen: medizinisch notwendige Leistungen, Friseurdienstleistungen und Leistungen der nichtmedizinischen Fußpflege sowie der gewerbsmäßigen Personenbeförderung.

Corona-Notbremse – So öffnen die Geschäfte in den Städten und Kreisen:

Corona-Schutzverordnung: Die wichtigsten Regel-Änderungen außerhalb der Notbremse

Schützenfeste , Volks- und Stadtfeste bleiben bis zum 31. Mai verboten.

, Volks- und Stadtfeste bleiben bis zum 31. Mai verboten. Große Festveranstaltungen sind bis mindestens zum 31. Mai 2021 untersagt.

sind bis mindestens zum 31. Mai 2021 untersagt. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) kann Ausnahmen der Corona-Schutzverordnung erteilen, "wenn die durch die entsprechenden Anforderungen verfolgten Infektionsschutzwirkungen durch innovative Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen mittels technischer Einrichtungen gleichwertig erreicht werden und dies wissenschaftlich belegt ist".

erteilen, "wenn die durch die entsprechenden Anforderungen verfolgten Infektionsschutzwirkungen durch innovative Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen mittels technischer Einrichtungen gleichwertig erreicht werden und dies wissenschaftlich belegt ist". Anfängerschwimmkurse für Kinder sind erlaubt, sofern die Gruppengröße nicht größer ist als fünf.

sind erlaubt, sofern die Gruppengröße nicht größer ist als fünf. Sonnenstudios dürfen unter den Vorgaben, die auch für andere körpernahe Dienstleistungen gelten, wieder öffnen.

Die neue Verordnung gilt vorerst bis zum 18. April. Dann soll es in Bezug auf Außengastronomie, Theater, Konzerte und Kinos sowie Sport Öffnungsszenarien geben. Voraussetzung dafür ist jedoch eine „günstige Entwicklung des Infektionsgeschehens“.

Die neuen Regeln der Corona-Schutzverordnung: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) präsentierte die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde am frühen Dienstagmorgen. NRW wolle die Corona-Notbremse "eins zu eins" umsetzen, erklärte er. Nun gibt es aber von der Notbremse Ausnahmen.

Laumann (CDU) dementierte einen Medienbericht, wonach das Land bereits Modellregionen für Corona-Lockerungen ausgewählt hat. Das sei „Quatsch“, sagte Laumann am Freitag. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet, dass das Land NRW in Aachen, dem Kreis Warendorf, Winterberg und Köln Lockerungen nach Ostern testen wolle. "Die Umsetzung der Beschlüsse wird derzeit geprüft, dann werden die Kommunen informiert. Es steht nichts fest", erklärte Laumann.

