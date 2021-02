Corona: Schnellere Impfung für Menschen mit hohem Risiko?

In Nordrhein-Westfalen werden bislang nur die Personen aus der „Prioritätsgruppe 1“ gegen Corona geimpft. Bald soll es in Einzelfällen Ausnahmen von der Impfreihenfolge geben können.

Düsseldorf. In NRW sollen einem Bericht zufolge Menschen mit erhöhtem Gesundheitsrisiko bevorzugt geimpft werden. Ein Härtefallerlass nennt die Bedingungen.

In Nordrhein-Westfalen sollen einem Bericht des WDR zufolge ab sofort auch kranke Menschen mit erhöhtem Gesundheitsrisiko die Möglichkeit erhalten, bevorzugt gegen das Coronavirus geimpft zu werden. Das gehe aus einem Härtefallerlass des NRW-Gesundheitsministeriums hervor. Bislang wurden in Nordrhein-Westfalen nur jene Menschen geimpft, die der Prioritätsgruppe 1 angehören, vor allem ältere Personen über 80 Jahren, Pflege- und medizinisches Personal gegen Corona geimpft.

Ob jemand geimpft werden kann, müsse demnach im Einzelfall entschieden werden. Das erhöhte Gesundheitsrisiko muss zunächst von einem Arzt bescheinigt werden. Die Bescheinigung muss aktuell sein – Stichtag ist demnach der 8. Februar 2021.

Anträge für Impfung müssen beim Kreis oder der Stadt gestellt werden

In dem Erlass heißt es laut WDR, dass Personen dieses Attest beantragen können, die ein „sehr hohes, hohes oder erhöhtes Risiko“ haben, an Corona zu erkranken. Die Anträge dafür müssen beim zuständigen Kreis oder der Stadt, in der man gemeldet ist, gestellt werden. (red)

Ihr täglicher Nachrichten-Überblick: Hier kostenlos für den WAZ-Newsletter anmelden!