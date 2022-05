Corona-Quarantäne: NRW hält an Pflicht zum Freitesten fest

Düsseldorf NRW folgt der RKI-Empfehlung, die Quarantäne auf fünf Tage zu verkürzen. Es bleibt aber bei der Pflicht zum Freitesten.

NRW verkürzt die Quarantäne-Zeit für Corona-Infizierte ab Donnerstag, 5. Mai, von sieben auf fünf Tage und folgt damit einer Empfehlung des Robert-Koch-Institutes (RKI). Allerdings ist in Nordrhein-Westfalen für das Freitesten nach wie vor ein offizieller Test (Bürgertestung oder PCR-Test) erforderlich, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Ohne Freitestung endet die Isolierung wie bisher automatisch nach zehn Tagen.

CDU und FDP bei der Frage nach dem Freitesten nicht einig

Das RKI hat ein Freitestesten nur "dringend empfohlen", NRW setzt also strengere Regeln, und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) riskiert in dieser Frage einen Streit mit dem liberalen Koalitionspartner.

FDP-Landtagsfraktionschef Christof Rasche hatte am Dienstag dieser Redaktion gesagt: "Forderungen aus dem Team Übervorsicht, nach einem verpflichtenden Nachweis einer offiziellen Teststelle, trotz der Empfehlung des RKI, sind gesundheitspolitisch nicht notwendig und zeigen deren Misstrauen gegenüber den Menschen."

Essener Virologe Dittmer lobt die Entscheidung der Landesregierung

Der Virologe Prof. Ulf Dittmer begrüßte die Entscheidung der NRW-Landesregierung, die Quarantäne für Corona-Infizierte auf fünf Tage zu verkürzen, aber an einer Verpflichtung zum Freitesten festzuhalten. „Es macht durchaus Sinn, den Menschen die Möglichkeit zu geben, die Quarantäne früher zu verlassen. Oft haben geimpfte Erkrankte nur über einen sehr kurzen Zeitraum Symptome und könnten sich schnell freitesten“, sagte der Leiter des Institutes für Virologie an der Uniklinik Essen dieser Redaktion.

Dittmer erklärte weiter: Ich finde die Entscheidung gut, das Ende der Quarantäne verpflichtend an einen Antigen-Schnelltest zu koppeln. Die meisten Menschen handeln eigenverantwortlich, aber eben nicht alle. Manche werden versucht sein, ohne Test den Arbeitsplatz oder eine Gaststätte aufzusuchen.“

Ob jemand nach fünf Tagen Quarantäne mit einem negativen Testergebnis rechnen könne, hänge von der Stärke der Symptome ab. „Ein Mensch mit schweren Corona-Symptomen wie hohes Fieber dürfte kaum nach fünf Tagen virenfrei sein. Bei nur schwachen Symptomen ist das durchaus möglich“, so der Virologe.

Laumann begründet Testpflicht mit Schutz für besonders gefährdete Personen

Gesundheitsminister Laumann erklärte am Mittwoch: „Ich halte eine Verkürzung der Isolierungsregelungen für vertretbar. Die Anpassungen sind auch in NRW möglich, da nach Ansteckung mit einer Omikron-Variante die Inkubationszeiten und die Krankheitsverläufe in der Regel kürzer sind. In NRW kommt zudem noch die im Bundesvergleich überdurchschnittlich hohe Impfquote gerade in den älteren Altersgruppen hinzu."

Den nach wie vor verpflichtenden Test begründete der Minister in einer Pressemitteilung so: "Auch wenn das RKI nur noch von einer dringenden Empfehlung für das Freitesten spricht, halten wir an der verpflichtenden Freitestung durch eine offizielle Teststelle fest. Gerade für den Schutz von vulnerablen Personen halte ich das auch weiterhin für geboten – insbesondere vor der Wiederaufnahme einer Tätigkeit in vulnerablen Einrichtungen“

Folgende Quarantäne-Regeln gelten laut dem Gesundheitsministerium ab dem 5. Mai in NRW für eine Quarantäne:

Wer selbst infiziert ist, muss sich weiterhin automatisch und auch ohne gesonderte behördliche Anordnung in Isolierung begeben.

Die Isolierung dauert weiterhin grundsätzlich zehn Tage. Die Isolierung kann grundsätzlich nach zehn Tagen ohne weiteren Test beendet werden.

Die Isolierungszeit zählt ab dem Tag des ersten Auftretens der Symptome oder des Testergebnisses.

Ab dem fünften Tag der Isolierung ist eine „Freitestung“ möglich. Voraussetzung dafür ist ein negatives Testergebnis (Corona-Schnelltest einer offiziellen Teststelle, PCR-Test oder der PCR Test mit Ct Wert über 30, ein Selbsttest ist nicht ausreichend).

Eine Anordnung der Behörde ist weder für den Beginn noch für die Beendigung der Isolierung und auch nicht für die Geltendmachung von Entschädigungen für ausfallende Löhne erforderlich.

Positiv getestete Personen müssen – wie bisher - ihre engen Kontaktpersonen der letzten zwei Tage schnellstmöglich eigenständig über die Infektion informieren.

Corona-Infizierte Beschäftige in vulnerablen Einrichtungen, zum Beispiel in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen müssen diese Quarantäne-Regeln beachten:

Die allgemeinen Regelungen finden auch hier Anwendung. Es gilt zudem ein Tätigkeitsverbot. Für die Wiederaufnahme der Tätigkeit muss der oder die Beschäftigte mindestens 48 Stunden symptomfrei sein. Dem Arbeitgeber ist der Nachweis einer negativen Testung (Corona-Schnelltest, PCR-Test oder der PCR Test mit Ct-Wert über 30) vorzulegen. Eine Anordnung der Behörde ist weder für den Beginn noch für die Beendigung des Tätigkeitsverbots erforderlich.

Für Kontaktpersonen gilt:

Entsprechend der Empfehlungen des RKI entfällt die Quarantäne für Haushaltsangehörige und enge Kontaktpersonen von SARS-CoV-2-Fällen ab sofort ganz. Auch wer als Kontaktperson mit einer infizierten Person im gleichen Haushalt lebt, muss nicht mehr automatisch in Quarantäne.

Es wird diesen Personen aber empfohlen, Kontakte zu reduzieren. Dies bedeutet: Für fünf Tage sollten enge Kontakte zu anderen Personen, insbesondere in Innenräumen und größeren Gruppen, vermieden werden. Sofern es ihnen möglich ist, sollten sie im Homeoffice arbeiten

Für vollständig geimpfte Beschäftigte in vulnerablen Einrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder der Eingliederungshilfe gilt, wenn sie enge Kontaktpersonen von infizierten Personen sind, darüber hinaus eine tägliche Testpflicht vor Dienstantritt für die Dauer von fünf Tagen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Klare Kante, klare Meinung – das ist Klartext, die kommentierende Kolumne von Alexander Marinos, Vize-Chefredakteur der WAZ. Hier finden Sie alle Folgen - und können Klartext als Newsletter abonnieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Landespolitik