Corona NRW: Wann spricht Laschet auf der Pressekonferenz?

Düsseldorf. Wird der Corona-Lockdown auch in NRW verlängert? NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will sich nach der Bund-Länder-Runde äußern.

Wird der Corona-Lockdown auch in NRW bis zum 14. März verlängert? Am Nachmittag tagen die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Nach ersten Informationen soll der Lockdown verlängert werden. Lockerungen kann es allerdings im Bereich der Schulen und Kitas geben.

Corona in NRW: Gewisse Pandemie-Möglichkeit

Bei vielen gibt es nach Wochen des Lockdowns eine gewisse Pandemie-Müdigkeit. Vor allem Kinder und Jugendliche sollen jetzt zuerst wieder eine Perspektive bekommen. Dafür will NRW-Regierungschef Laschet sich einsetzen. „Das Homeoffice für Kinder ist kein guter Lernort“, hatte der Ministerpräsident am Dienstag im Landtag gesagt. „So zu tun, als könne man Kinder digital erziehen, ist eine schlicht falsche Herangehensweise und Unsinn.“

NRW-Minisiterpräsident Armin Laschet (CDU) will nach der Bund-Länder-Runde in Düsseldorf vor die Presse treten. Foto: Marcel Kusch/dpa

Wie es in NRW weiter geht, will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwochabend nach der Ministerpräsidenten-Konferenz auf einer Pressekonferenz in der Düsseldorfer Staatskanzlei mitteilen. Das Briefing wird live bei Twitter (@landnrw) und Facebook (@NRW) übertragen. Auch in diesem Text können Sie die Pressekonferenz im Liveticker verfolgen.

