Einen Tag nach der Bund-Länder-Runde kommt der NRW-Landtag am Donnerstag erneut zu einer Sondersitzung zusammen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will dann die Ergebnisse den Abgeordneten präsentieren.

Düsseldorf. Der NRW-Landtag kommt am Donnerstag zu einer erneuten Corona-Sondersitzung zusammen. Im Mittelpunkt: die Ergebnisse der Bund-Länder-Runde.

Es geht in dieser Woche Schlag auf Schlag im Landtag in NRW. Bereits am Donnerstag - einen Tag nach der Konferenz der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ­- kommen die Abgeordneten ab 13 Uhr (wir berichten in einem Live-Ticker) zu einer weiteren Sondersitzung zusammen. Dann wird NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) den Landtag über die Ergebnisse der Bund-Länder-Runde informieren.

Corona in NRW: SPD fordert Wechselunterricht ab Montag

Noch vor den Ergebnissen der Beratungen mit der Kanzlerin am Mittwochabend hat sich die NRW-SPD für schnellen Start des Wechselunterrichts ausgesprochen. „NRW braucht hier endlich einen vernünftigen Fahrplan, damit Eltern, Kinder und die Schulen wissen, wie es weitergeht“, sagte der stellvertretende SPD-Fraktionschef Jochen Ott. Der Wechselunterricht soll nach Ansicht der SPD bereits am Montag (15. Februar) starten.

der stellvertretende SPD-Fraktionschef Jochen Ott fordert einen vernünftigen Corona-Fahrplan für NRW. Seine Partei hat sich für einen Wechselunterricht ab Montag ausgesprochen. Foto: Roland Weihrauch / dpa

[Sie sind Telegram-User? Dann verpassen Sie mit unserer regionalen Nachrichtenübersicht der WAZ keine Infos mehr. Hier kostenlos bestellen!]

Zudem fordert die SPD in einem Antrag „jede Woche zwei kostenfreie Corona-Tests“ für Erzieher und Erzieherinnen in Kitas. In den Einrichtungen soll auch ein freiwilliges Testangebot für Kinder geschaffen werden, um symptomlose Infektionen erkennen zu können. Die Kita-Gebühren für den Februar sollen nach Ansicht der SPD erlassen werden.

Der „auf Bundesebene in Aussicht gestellte weitere Kinderbonus im Jahr 2021 von 150 Euro pro Kind“ soll aus dem NRW-Rettungsschirm für Familien in NRW mindestens verdoppelt werden. (mit dpa)

Corona in NRW: Weitere Informationen zu dem Thema