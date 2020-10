Corona: NRW-Justizminister ist in häuslicher Quarantäne

Düsseldorf. Der NRW-Justizminister ist als zweiter Politiker der Landesregierung in häuslicher Corona-Quarantäne. Ein Mitarbeiter wurde positiv getestet.

Wegen eines positiven Corona-Tests in seinem dienstlichen Umfeld ist NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) in häuslicher Quarantäne. „Er steht bereits im Kontakt mit dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt und wird das weitere Vorgehen mit dem Gesundheitsamt abstimmen“, sagte eine Ministeriumssprecherin am Montag. Biesenbach habe seine Termine vorsorglich abgesagt.

Biesenbach ist damit der zweite Politiker der NRW-Landesregierung, der sich in häusliche Quarantäne begeben muss. Weil eine Person aus ihrem Büroumfeld positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sagte NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Freitagmorgen eine Pressekonferenz ab und begab sich zunächst umgehend in häusliche Quarantäne. Bei einem Schnelltest wurde bei der Ministerin aber keine Covid-19-Infektion festgestellt. „Passt weiter auf Euch auf und allen Corona-Infizierten gute und schnelle Genesung!“, twitterte die 44-Jährige am Vormittag. Mittlerweile durfte sie die Quarantäne wieder verlassen.

