Corona-Modellkommunen in NRW: Viele Bewerbungen sind eingegangen. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart will über den Stand der Verfahren informieren.

Viele Bewerbungen Corona-Modellkommunen in NRW: Wann können Städte starten?

Düsseldorf/Essen Viele NRW-Städte haben sich als Corona-Modellkommune beworben. Ungefähr sechs Städte sollen den Zuschlag bekommen. Minister Pinkwart informiert.

Nordrhein-Westfalen will mit etwa einem halben Dutzend Modellregionen Öffnungen coronabedingter Einschränkungen mit strengen Schutzmaßnahmen und Testkonzepten erproben. Das hatte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag angekündigt. Die Landesregierung werde solche befristeten Projekte „schnell nach Ostern möglich machen“, erklärte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.

Am Dienstag (12.30 Uhr) will NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) zum Stand der Verfahren informieren.

Die viel diskutierten „Modellkommunen“ für noch weitergehende Öffnungsschritte will die Landesregierung derweil dem Vernehmen nach doch erst nach Ostern benennen. Starttermin und Studiendesign für ein „sicheres Öffnen“ nach dem Vorbild Tübingens sollen von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) bekannt gegeben werden.

Die Mehrzahl der NRW-Kommunen erlaubt trotz einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 weiter unter anderem Termin-Einkauf und Besuche in Museen. Voraussetzung dafür ist ein negativer Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Corona-Modellkommunen in NRW: Mehr als 6000 Teststellen

NRW-Ministerpräsident verteidigte sein Vorgehen auch gegen die Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Wir müssen aus der Lockdown-Logik raus", erklärte Laschet am Montag nach der Sitzung des CDU-Präsidiums. Mehr als 6000 Teststellen gebe es in NRW. „Deshalb brauchen wir Anreize, dass jemand in ein Testzentrum geht“, sagte Laschet.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat seinen Corona-Kurs gegen die Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verteidigt. Foto: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

