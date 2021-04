Düsseldorf. Essen, im Hochsauerlandkreis, Köln, Krefeld und Siegen – in diesen Regionen sollen Projekte für Corona-Öffnungen in NRW stattfinden können.

Die Städte und Kreis, in denen es Modellversuche für Corona-Lockerungen geben soll, stehen fest. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) gab sie am Freitagvormittag bekannt. Darunter sind unter anderem Essen, Köln, Münster, Krefeld, Siegen und der Hochsauerlandkreis.

Alle Kommunen werden nun über das weitere Vorgehen informiert. In Köln beispielsweise soll es Modellversuche im Bereich Sport und Kultur geben, sagte der Minister. Mit der Stadt Ahaus müsse geklärt werden, wie mit der Nähe zu den Niederlanden umzugehen ist.

Das Testprojekt soll gestaffelt werden: zunächst mit sechs und später mit acht weiteren Modellvorhaben. Um mit den begrenzten Öffnungen beginnen zu können, muss die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in einer Kommune unter 100 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegen.

Corona-Lockerungen in NRW: Zwei Projekt-Gruppen

Bei einer entsprechenden Sieben-Tage-Inzidenz können ab dem 19. April starten:

Ahaus (Kreis Borken)

Kreis Coesfeld

Kreis Warendorf

Münster

Mönchengladbach

Paderborn (Stadt und Kreis)

Soest und Lippstadt (Kreis Soest)

Lassen die Fallzahlen es zu, können Städte und Kreis aus der zweiten Gruppe ab dem 26. April beginnen:

Kreis Düren

Essen

Hamm

Köln

Krefeld

Lennestadt (Kreis Olpe)

Siegen (Kreis Siegen-Wittgenstein)

Schmallenberg und Winterberg (Hochsauerlandkreis)

Erste Zwischenbilanz des RWI für Mitte Mai geplant

In die Projekte der zweiten Gruppe sollen die Erfahrungen aus der erste Gruppe einfließen. Betreut werden die Projekte durch das Essener Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (RWI). Das Institut unter Leitung von Präsident Christoph Schmidt werde gemeinsam mit der Landesregierung Mitte Mai eine erste Zwischenbilanz vorstellen, sagte Pinkwart. Die Kosten für die wissenschaftliche Begleitung trage das Land.

Es gehe um eine „verantwortliche und pandemie-sichere Umsetzung“, sagte der Minister. Wenn in einer Modellregion die Sieben-Tage-Inzidenz an sieben aufeinander folgenden Tagen höher als 100 ist, wird das Projekt abgebrochen.

Wenn die Kommune aber „schlüssig darlegen“ kann, dass der Modellversuch nicht wesentlich zum Anstieg der Fallzahlen beigetragen hat, kann das Projekt fortgesetzt werden.

46 Städte und Kreise hatten sich beworben

Es hatten sich 21 Kreise und 25 Städte beworben. Derer gibt es insgesamt 53 in NRW. Die Resonanz der Kommunen habe die „Erwartungen übertroffen“ trotz der knappen Frist, sagte der Minister. In die Entscheidungen seien auch Faktoren wie kommunale Vielfalt und Verteilung innerhalb des Bundeslandes in die Entscheidung eingeflossen.

Ursprünglich sollten die Projekte nach Ostern starten. Grund für die Verschiebung seien pandemiebedingte Vorsichtsmaßnahmen, hieß es weiter. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auch in NRW wieder an. Das Modellregionen-Projekt hatten Bund und Länder bei einer Ministerpräsidentenkonferenz im März beschlossen. (mit dpa)

