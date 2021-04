Corona: Lockerung von Quarantäne bei vollständig Geimpften

Düsseldorf. Im Landtag NRW tagt der Gesundheitsausschuss. Minister Laumann will sich zum aktuellen Stand von Pandemie und Schutzmaßnahmen äußern.

NRW-Gesundheitsminister Laumann berichtet vor Landtagsausschuss zur Corona-Lage.

Land verfügt Lockerungen für Kontaktpersonen von Corona-Infizierten, sofern sie voll geimpft sind.

Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in NRW deutlich gestiegen.

Angesichts von jetzt mehr als 1,1 Millionen Menschen, die in NRW vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, hat die Landesregierung am Mittwoch Lockerungen bekannt gegeben: Kontaktpersonen von Corona-Infizierten müssen demnach nicht mehr in Quarantäne, sofern sie selbst keine Krankheitssymptome haben. Das gab das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwoch bekannt.

Stand Mittwoch haben laut Robert-Koch-Institut (RKI) 1,19 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen bereits den vollen Impfschutz (6,6 Prozent). In ganz Deutschland sind es 5,65 Millionen Menschen (6,8 Prozent), die zwei Mal geimpft wurden.

Keine Quarantäne für voll geimpfte Kontaktpersonen

Als vollständig gilt der Impfschutz 14 Tage nach Erhalt der zweiten Impfung, wie es bei den Impfstoffen von Biontech/Pfizer, Moderna und Astrazeneca notwendig ist. Für den in Kürze auch in NRW erwarteten Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson, bei dem nur eine Impfung nötig ist, gilt die Definition ab dem 15. Tag nach der Impfung, teilte das Gesundheitsministerium mit.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) wird an diesem Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags NRW dazu berichten. Inwieweit Laumann weitere Verschärfungen ankündigen wird, war zuvor nicht zu erfahren. Die jüngste Coronaschutzverordnung in NRW wurde zuletzt nur um eine Woche verlängert und gilt vorläufig bis einschließlich Montag, 26. April.Grund dafür waren Beratungen um bundesweit einheitliche Maßnahmen für den Kampf gegen Corona.

Bundestag hat deutschlandweite Notbremse beschlossen

Der Bundestag hat am Mittwochnachmittag eine Bundes-Notbremse gegen die dritte Corona-Welle beschlossen. Mit der entsprechenden Änderung des Infektionsschutzgesetzes rücken bundesweite Ausgangsbeschränkungen ab 22 Uhr und weitere Schritte zur Vermeidung von Kontakten näher. Der Bundesrat soll an diesem Donnerstag darüber abstimmen.

Änderungen gibt es auch in punkto Corona-Schnelltests für Grenzeinpendler. Arbeitgeber in NRW sind ab sofort verpflichtet, Beschäftigten, die in Hochinzidenzgebieten leben wie etwa in den Niederlanden, mindestens zwei Schnell- oder Selbsttests pro Woche an zubieten und die Kosten dafür zu tragen, teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit. "Diese Änderung erfolgt im Vorgriff auf eine in den nächsten Tagen erfolgende Änderung der Corona-Arbeitsschutzverordnung des Bundes, nach der dann Arbeitgeber allen in Präsenz tätigen Arbeitnehmern zwei Tests pro Wochen anbieten müssen", berichtete das Ministerium.

Corona in NRW: Vorerst keine Aussichten auf Lockerungen

"Bei günstiger Entwicklung des Infektionsgeschehens wird die Verordnung bereits mit Ablauf des 26. April geändert werden durch Öffnungen der Außengastronomie, von Theatern, Konzert- und Opernhäusern und Kinos sowie des kontaktfreien Sports im Innenbereich und des Kontaktsports im Außenbereich", lautet Paragraf 19 der Coronaschutzverordnung in NRW zum "Inkrafttreten" und "Außerkrafttreten" der geltenden Regeln; die Frist wurde bereits zig-fach verschoben - mit jeder bis dato erfolgten Verlängerung der Regelungen.

Derzeit spricht nichts dafür, dass Lockerungen in NRW auf absehbare Zeit in Aussicht stehen könnten: Die Sieben-Tages-Inzidenz ist den Daten des Robert-Koch-Instituts am Mittwoch in NRW auf 170,5 gestiegen und liegt nun zehn Punkte höher als der Bundesdurchschnitt, nachdem NRW in der vergangenen Woche noch lange unter dem Bundesdurchschnitt lag. Über 6000 Neuinfektionen waren an diesem Dienstag laut RKI in NRW registriert worden, das waren etwa 1600 Neuinfektionen mehr als am Mittwoch vergangener Woche. Allerdings gab es seit Montag eine Netzwerkstörung in NRW, durch die es auch zu Lücken bei den Meldedaten zur Corona-Pandemie gekommen war und entsprechenden späteren Nachmeldungen. Am Mittwoch teilte der Landesbetrieb IT NRW mit, die Störung sei behoben.

Zahl der Corona-Patienten steht vor neuem Höchsttand in NRW

In wesentlichen Punkten verschärft worden waren die Coronaschutzregeln in NRW zuletzt Anfang April. Seitdem gilt unter anderem die sogenannte Corona-Notbremse, die Lockerungen erst dann möglich macht, wenn der Inzidenzwerte je Großstadt oder Landkreis an sieben Tagen in Folge unterhalb des Wertes 100 sinkt. Doch auf sinkende Zahlen deutet derzeit so gut wie nichts hin: In NRW hatten am Mittwoch aktuell 49 der 53 Großstädte und Kreise eine Inzidenz höher als 100. In 16 der Städte und Kreise lag die Inzidenz über dem Wert von 200, ab dem an den Schulen vor Ort für die meisten der Schülerinnen und Schüler nurmehr Distanzunterricht erlaubt ist.

Die Belegung der Intensivstationen in Nordrhein-Westfalen mit Corona-Patienten nähert sich weiter dem bisherigen Höchststand in der Pandemie an. Nach dem Überblick der Landesregierung zur Corona-Lage werden mit Stand Mittwoch landesweit aktuell 1043 Covid-19-Erkrankte auf den Intensivstationen behandelt. Das sind 10 mehr als am Dienstag und 42 mehr als am Montag. Der bisherige Höchststand in der Pandemie lag landesweit bei 1165 Intensivpatienten Ende Dezember. Die Gesamtzahl aller Corona-Patienten in den Krankenhäusern von NRW ging in Tagesfrist um 33 auf 3842 zurück. Der bisherige Höchststand in der Pandemie war Ende Dezember mit gut 6000. (mit dpa)

