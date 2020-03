Die Corona-Krise wirkt sich auf die großen Straßen- und Autobahnbaustellen in NRW derzeit noch nicht aus. Die für Pflege, Wartung und Betrieb von 20.000 Kilometern Fern-, Bundes- und Landesstraßen zuständige größte Landesbehörde Straßen.NRW sorgt sich aber im Falle einer weiteren Ausbreitung des Virus mittelfristig um die Arbeitsfähigkeit der zentralen Verkehrsleitstelle in Leverkusen und der beiden Tunnelleitzentralen des Landes in Krefeld und Hamm. Um das Infektionsrisiko zu mindern, gebe es in allen drei Leitstellen strenge Hygienevorschriften etwa für die Desinfektion von Computertastaturen und Telefonen, sagte Straßen.NRW-Sprecher Bernd Löchter der WAZ.

Teilausfall der Leitstellen könnte Verkehr empfindlich stören

In Leverkusen überwachen rund 80 Mitarbeiter im Drei-Schicht-Betrieb rund um die Uhr das Verkehrs- und Staugeschehen auf den rund 2200 Autobahn-Kilometern in NRW. Über insgesamt 116 im Land verteilte digitale Schilderbrücken können sie in Echtzeit auf Staus oder Unfälle reagieren und beispielsweise Fahrspuren sperren, Umleitungsempfehlungen geben und an Auffahrten über Ampelschaltungen den Zufluss der Fahrzeuge steuern. Die in Leverkusen gesammelten Daten fließen auch in die aktuellen Verkehrsmeldungen mit ein. Ein Ausfall oder auch nur Teilausfall der Zentrale könnte den Straßenverkehr in NRW und damit die Infrastruktur des Landes also empfindlich stören.

Die beiden Tunnelleitstellen kontrollieren den Verkehr in den großen Straßentunneln des Landes und können diese im Notfall abriegeln. Im Falle eines Falles könnte die Tunnelüberwachung auch von nur einer Leitstelle erfolgen, so Löchter.

So viele Baustelle wie noch nie

Besondere Hygienevorschriften gibt es auch bei den insgesamt 80 Autobahn- und Straßenmeistereien. In Umkleidekabinen und Dienstfahrzeugen gelte das Gebot, Abstand zu halten, sagte Löchter. Die für Pflege und Wartung zuständigen Straßenmeistereien seien aber noch in vollem Umfang einsatzfähig, betonte Löchter. Gleiches gelte auch für die Baustellen. "Wir fahren auf Sicht. Aber im Moment sieht es nicht so aus, dass wir die Arbeit von Bautrupps auf unseren Baustellen wegen des Coronavirus einschränken müssen", sagte Löchter.

Straßen.NRW baut derzeit so viel wie noch nie. Schon 2019 verbaute der mit 5800 Mitarbeitern größte Landesbetrieb die Rekordsumme von 1,43 Milliarden Euro auf den Fernstraßen in NRW. In diesem Jahr sollen die Investitionen weiter steigen. Zu den Großprojekten zählen viele Baumaßnahmen in unserer Region, etwa der Neubau der A40-Brücke in Duisburg der sechsstreifige Ausbau der A43 zwischen Marl und dem Kreuz Bochum/Witten und der Neubau zahlreicher Brücken auf der A45.