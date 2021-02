Düsseldorf Die Schulen in NRW öffnen in einem Wechselmodell. Doch wie geht es mit den Kitas in NRW weiter? Familienminister Stamp will Antworten liefern.

Corona in NRW: Wie geht es mit den Kitas in NRW weiter? Diese Frage will Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Dienstag beantworten. Hier gibt es die Pressekonferenz ab 13 Uhr im Live-Stream.

Wie geht es mit den in weiter? Diese Frage will (FDP) am Dienstag beantworten. Hier gibt es die Pressekonferenz ab 13 Uhr im Live-Stream. Auch unklar ist derzeit, ob es in NRW im Februar eine weitere Befreiung der Kita-Gebühren gibt.

im Februar eine weitere Befreiung der gibt. Klarer hingegen sehen die Schülerinnen und Schüler in NRW: Ab dem 22. Februar (Montag) starten Grundschulen, Förderschulen der Primarstufe und Abschlussklassen in einem Wechselmodell wieder in den Präsenzunterricht.

Wie geht es mit den Kitas in NRW weiter? Diese Frage will Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Dienstag (13 Uhr) auf einer Pressekonferenz beantworten.

Die Pressekonferenz können Sie bei uns im Live-Stream verfolgen.

Corona und Kita: Öffnen die Einrichtungen ab Montag wieder?

Klar ist, dass die Schulen in NRW ab dem 22. Februar schrittweise zum Präsenzunterricht zurückkehren. So starten zu Beginn die Grundschulen, die Förderschulen der Primarstufe und die Abschlussklassen in einem Wechselmodell. Sinkt die Sieben-Tages-Inzidenz unter 50, sollen weitere Stufen teilweise in den Präsenzunterricht zurückkehren. Das erklärte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) nach der vergangenen Bund-Länder-Runde.

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) will am Dienstag über weitere Schritte in der Kinderbetreuung in NRW informieren. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Bei den Kitas allerdings haben NRW und Familienminister Stamp derzeit noch keinen weiteren Plan vorgelegt. So gibt es noch keine Klarheit, wie es angesichts andauernder coronabedingter Einschränkungen mit den Elternbeiträgen für die Kitas weitergeht. „Eine weitere Befreiung ist derzeit nicht beschlossen“, teilte das NRW-Familienministerium in der Vergangenheit mit.

Corona: Kita, Schule und Lockdown in NRW: Hier gibt es weitere Informationen