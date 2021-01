Corona in NRW: Spezialmaskenpflicht gilt ab Montag

"Wir sind in einer sehr schwierigen Phase der Pandemie", sagte Kanzlerin Merkel in der Bundespressekonferenz.

Düsseldorf. Ab Montag gilt die Spezialmaskenpflicht in Supermärkten und im Nahverkehr: Das hat NRW in der neuen Corona-Schutzverordnung festgelegt.

Ab Montag müssen in NRW medizinische oder

FFP2-Masken in Bussen und Bahnen, Supermärkten und Gottesdiensten

getragen werden. Das geht aus der neuen Coronaschutz-Verordnung des

Landes hervor, die am Donnerstagabend veröffentlicht wurde.

"Medizinische Masken im Sinne dieser Verordnung sind sogenannte OP-Masken, Masken des Standards FFP2 oder diesen vergleichbare Masken (KN95/N95)", heißt es in der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW. Diese tritt offiziell am Montag (25. Januar) in Kraft. Diese müssen nun in Supermärkten, Arztpraxen und vergleichbaren Einrichtungen getragen werden sowie bei der "Nutzung des Personenverkehrs und seiner Einrichtung" wie auch während Gottesdiensten. Passt Kindern unter 14 Jahren keine medizinische Maske, ist als Ersatz eine Alltagsmaske zu tragen.

Die Nichtbeachtung dieser Regel kann mit einem Bußgeld belangt werden.

In Zukunft müssen Kreise und kreisfreie Städte auch besondere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ergreifen, wenn nach Einschätzung der Behörden nicht zu erwarten ist, dass die Sieben-Tages-Inzidenz bezogen auf 100.000 Einwohner bis zum 14. Februar unter 50 fällt. Zuvor waren zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wenn die Inzidenz über den Wert von 200 kletterte.

