Corona: Äußert sich Ministerpräsident Laschet heute noch?

Düsseldorf. Die Corona-Beratungen ziehen sich: Am Nachmittag hatte die Staatskanzlei über Twitter mitgeteilt, Laschet werde sich danach an die Presse wenden.

Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar, Verschärfung der Maskenpflicht, mehr Homeoffice: Darauf haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten beim Corona-Gipfel ersten Angaben zufolge wohl verständigt. Über einige strittige Fragen etwa zu Schul- und Kita-Öffnungen wurde am Abend noch gestritten.

Ob am Dienstag eine Einigung erzielt wird, ist noch unklar. Am Nachmittag hatte die Staatskanzlei angekündigt, dass sich NRW-Ministerpräsident nach den Bund-Länder-Beratungen an die Presse wenden werde. „Die genaue Uhrzeit wird noch bekanntgegeben“, hieß es kurz nach 15 Uhr auf Twitter.

Beratungen dauern länger als am Nachmittag angenommen

Die Beratungen aber dauerten offenbar länger als am Nachmittag angenommen. Auch um 21 Uhr war keine Einigung in Sicht. Einzelne Details zu Beschlüssen waren zwar bereits durchgesickert, bis auf Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer äußerte sich aber keiner aus der Runde offiziell zu den Beschlüssen.

Sachsen soll in den in den nächsten Wochen nach den Worten von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Wesentlichen bei seinen bisherigen Corona-Maßnahmen bleiben. „Wir werden keine Verschärfung vornehmen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend am Rande der noch laufenden Bund-Länder-Beratungen.

Bis zum 14. Februar sollen die Kontakte allerdings weiter „sehr konsequent“ eingeschränkt werden. Dazu muss man wissen, dass in Sachsen bereits jetzt strengere Regeln als in NRW gelten, beispielsweise eine nächtliche Ausgangssperre ab 22 Uhr. Den Lockdown hatte der Freistaat bis zum 7. Februar verlängert.

Sachsens Ministerpräsident: Bundeskabinett spricht am Mittwoch über Homeoffice

Zugleich sprach Kretschmer sich für eine verschärfte Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr aus: Es müsse keine FFP2-Maske sein, aber ein medizinischer Mundschutz könne helfen. „Das ist ein Cent-Artikel, der mittlerweile überall verfügbar ist.“

Auch soll verstärkt Arbeiten im Homeoffice erreicht werden. „Je mehr Menschen ihre Arbeit von zu Hause erledigen können, desto weniger Kontakte gibt es.“ Der Bund wolle dazu einen „konkreten Handlungsrahmen“ vorlegen. Dem ZDF sagte der Ministerpärsident, dass sich das Bundeskabinett damit am Mittwoch befassen werde.

Sieben-Tage-Inzidenzwert in NRW sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenzen in den nordrhein-westfälischen Kreisen und kreisfreien Städten sind aktuellen Angaben des Robert-Koch-Instituts zufolge weiter rückläufig. Mit Bielefeld lag am Dienstagmorgen eine Stadt über der Grenze von 200 Neuinfektionen binnen sieben Tagen.

Mülheim, der Hochsauerlandkreis und der Kreis Kleve gehören zu den 17 Regionen, in denen der Wert sogar unter 100 liegt.

15-Kilometer-Beschränkung in vier Kreisen aufgehoben

Die 15-Kilometer-Beschränkung in den Kreisen Recklinghausen, Höxter, Minden-Lübbecke und dem Oberbergischen Kreis hat die Landesregierung am späten Montagabend auch formal aufgehoben.

Im Kreis Recklinghausen galt bis einschließlich Montag eine Bewegungseinschränkung von 15 Kilometern außerhalb der Kreisgrenze. Diese Regel hat die Landesregierung wieder aufgehoben. Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services

Bis Montag durfte man sich in den betroffenen Kreisen nur 15 Kilometer von seinem Wohnort entfernen. Auch von außen war der Zugang begrenzt. Die neue seit Dienstag gültige Regionalverordnung beinhaltet weiter die Möglichkeit, den Bewegungsradius einzugrenzen. Als Kriterium gilt ein besonderes, nicht auf eine bestimmte Einrichtung eingrenzbares Infektionsgeschehen. (mit dpa)

