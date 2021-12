Corona in NRW Corona in NRW: Inzidenz sinkt, mehr als 8500 Neu-Infektionen

Essen. Die 7-Tage-Inzidenz ist am Freitag in NRW leicht auf 285,2 gesunken. 8502 Corona-Neuinfektionen wurden gezählt. Der Überblick:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt am Freitag bei 285,2 (gestern: 293,2) - bundesweit bei 413,7.

liegt am Freitag bei 285,2 (gestern: 293,2) - bundesweit bei 413,7. 8502 Corona-Neuinfektionen hat das RKI in NRW registriert.

hat das RKI in NRW registriert. Von den Corona-Patienten liegen 756 auf einer Intensivstation .

liegen auf einer . 76,2 Prozent der Menschen in NRW sind mindestens einmal geimpft . 72,5 Prozent haben vollen Impfschutz. 21,7 Prozent haben bislang eine Booster-Impfung erhalten.

. 72,5 Prozent haben vollen Impfschutz. 21,7 Prozent haben bislang eine Booster-Impfung erhalten. Hier finden sie einen bundesweiten Überblick über die RKI-Daten.

Corona in NRW: 8502 neue Fälle beim RKI gemeldet

Die Corona-Fallzahlen in NRW sind Daten des Robert-Koch-Instituts zufolge um 8502 angestiegen und liegen nun bei insgesamt 1.256.199. In ganz Deutschland wurden 61.288 neue Fälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind es damit 6.423.520 (Stand freitag 0 Uhr).

Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion meldete das RKI in NRW am Freitag 52 neue Todesfälle. Damit sind in Nordrhein-Westfalen insgesamt 19.438 Menschen seit Beginn der Pandemie gestorben. Bundesweit starben 104.996 Menschen (+484).

Corona in NRW: Sieben-Tage-Inzidenzen für Städte und Kreise

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gibt es im Kreis Lippe mit einem Wert von 469,2 (Stand: Freitag). Gestern lag der Wert bei 451,0 (+18,2). Den niedrigsten Inzidenzwert meldet das RKI für die Stadt Mönchengladbach mit 113,2 (-16,2).

Im Kreis Mettmann ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag um +32,6 gestiegen. Am stärksten zurückgegangen ist der Wert im Oberbergischen Kreis (-55,2).

Die meisten Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt der Stadt Köln gemeldet (515). Dahinter folgen der Kreis Mettmann (360), der Kreis Lippe (339) und der Kreis Recklinghausen (279).

In jeder Stadt und in jedem Kreis wurden neue Fälle an das RKI gemeldet (Stand 0 Uhr).

In NRW haben aktuell alle 53 Städte und Kreise eine Inzidenz höher als 100. Über 400 lagen am Freitag drei Städte und Kreise.

Corona NRW: Situation in den Kliniken und auf Intensivstationen

In den nordrhein-westfälischen Kliniken sind laut RKI aktuell 5222 der 5899 Intensivbetten belegt. 677 Betten sind noch frei. (Stand: 9.12., 12:15 Uhr).

Der vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) ausgewiesene Index, der den Anteil der Covid-19-Patienten an betreibbaren Intensivbetten beschreibt, liegt bei 14,59 Prozent. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt laut LZG bei 4,89 (Stand 9.12.).

3252 Covid-19-Patienten sind in NRW derzeit im Krankenhaus, davon 765 auf einer Intensivstation (Stand: 9.12.), davon 414 künstlich beatmet. Zum Vergleich: Die Zahl der generell mit Covid in einer Klinik behandelten Menschen erreichte Ende Dezember 2020 ihren bis dato höchsten Wert mit 6000. Zu den Pandemiehöhepunkten Ende Dezember 2020 und Anfang Mai 2021 mussten jeweils mehr als 1100 Corona-Infizierte intensivmedizinisch in NRW-Kliniken behandelt werden.

Impfungen in NRW: 72,5 Prozent der Bürger haben vollen Impfschutz

Das RKI gibt die Zahl der in NRW insgesamt verabreichten Impfdosen mit 29.760.291 an. Davon sind 13.655.614 Erstimpfungen und 12.999.016 Zweitimpfungen. In den Daten enthalten sind Impfungen in Impfzentren, Krankenhäusern, in Hausarztpraxen und durch mobile Impfteams. Für das gesamte Bundesland ergibt sich so eine Erstimpfquote von 76,2 Prozent. 72,5 Prozent der Menschen in NRW haben bereits einen vollen Impfschutz – 21,7 Prozent haben sich bislang "boostern" lassen.

Zum Vergleich: Die Quote der Erstimpfungen in Deutschland liegt bei 72,3 Prozent (Zweitimpfung: 69,3 Prozent, Booster: 20,0 Prozent). Seit Dezember 2020 wurden in ganz Deutschland 130.831.825 Corona-Impfdosen verabreicht.

