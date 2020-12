Corona-Mutation: Neue Risiken drohen in NRW - positive Tests

Düsseldorf Durch die Corona-Mutation drohen NRW neue Risiken, sagt Ministerpräsident Armin Laschet. In Dortmund wurden London-Rückkehrer positiv getestet.

Trotz der Impfung mahnt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) weiter zur Vorsicht: Durch die Coronavirus-Mutation , die am Samstag in Großbritannien gemeldet wurde, "drohen neue Risiken", erklärte der Ministerpräsident.

, die am Samstag in Großbritannien gemeldet wurde, "drohen neue Risiken", erklärte der Ministerpräsident. Sechs London-Rückkehrer wurden am Dortmunder Flughafen am Sonntag positiv auf Corona getestet. Ein Ergebnis steht noch aus.

wurden am Dortmunder Flughafen am Sonntag positiv auf getestet. Ein Ergebnis steht noch aus. Die bei England-Rückkehrern durchgeführten Corona-Schnelltest am Düsseldorfer Flughafen am Sonntag waren negativ.

durchgeführten am Düsseldorfer Flughafen am Sonntag waren negativ. Di e Corona-Impfungen in NRW sollen laut NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am 27. Dezember starten.

sollen laut NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am 27. Dezember starten. Die 53 Impfzentren in NRW sind laut Laschet einsatzbereit. Am 26. Dezember wird der Corona-Impfstoff von Belgien aus in der EU verteilt. Dann kommt er auch nach NRW.

Wenige Tage vor dem Jahresende starten in NRW die Impfungen gegen das Coronavirus. Wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag auf der Landespressekonferenz erklärte, sollen die ersten Menschen in NRW am 27. Dezember (Sonntag) gegen Corona geimpft werden. Der Impfstoff "ist mindestens ein Lichtblick am Ende eines langen Tunnels", sagte Laschet. "Er gibt uns Hoffnung für das Jahr 2021." Trotzdem mahnt Laschet zu Vernunft und Vorsicht. Die am Samstag in England bekanntgewordene Corona-Mutation bringe auch für NRW neue Risiken.

Corona-Impfung in NRW: 53 Impfzentren "können loslegen"

Am 26. Dezember werde der Impfstoff von Belgien aus an die EU-Länder verteilt, auch nach Deutschland und nach NRW. "Alle 53 Impfzentren können sofort loslegen", erklärte Laschet. "Die Lieferketten in NRW stehen." 14.000 Freiwillige habe sich bisher gemeldet, die Impfzentren und Impfteams zu unterstützen.

Denn die ersten Impfungen am 27. Dezember werden nicht in den 53 Zentren erfolgen. "Wir beginnen in Pflegeheimen und stationären Einrichtungen mit mobilen Teams", sagte der Ministerpräsident. Trotz des neuen Impfstoffs sei es wichtig, "jetzt nicht nachlässig zu werden", appellierte der CDU-Politiker an die Bevölkerung.

Corona in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

Corona in NRW: Neue Risiken durch Virusmutation in Großbritannien

Denn seit Samstag macht die Nachricht einer Virusmutation in Großbritannien die Runde. Laut Laschet drohen neue Risiken. Zusammen mit der Bundesregierung habe NRW entschieden, den Flugverkehr nach Großbritannien seit Montag (0 Uhr) einzustellen. "Die Aktivitäten haben wir unternommen, um zu verhindern, dass das Virus nach NRW kommt", erklärte er. Zur Stunde könne er nicht sagen, ob die Virusmutation NRW schon erreicht hat.

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, wurden am Dortmunder Flughafen sechs London-Rückkehrer positiv auf das Coronavirus getestet. Ein Testergebnis steht noch aus. Von den sechs Personen komme allerdings nach Aussage von Gesundheitsdezernentin Birgit Zoerner keiner aus Dortmund.

Corona-Mutation: Schnelltest in Düsseldorf negativ

Am Düsseldorfer Airport hingegen wurde kein Passagier aus London positiv getestet. Nach Angaben eines Sprechers wurde bei allen Passagieren ohne festen Wohnsitz in Deutschland ein Schnelltest durchgeführt. "Passagiere mit einem dauerhaften Wohnsitz in Deutschland konnten sich nach Hause in Quarantäne begeben", teilte der Sprecher mit.

