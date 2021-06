NRW: Corona-Impfungen für Jugendliche noch mit Problemen

Noch ist unklar, ob die STIKO die Corona-Impfung für Kinder empfiehlt. Virologe Dittmer erläutert, was für und was gegen eine Impfung spricht.

Düsseldorf. Auch Kinder ab 12 Jahre sollen sich in NRW alsbald gegen Corona impfen können lassen. Doch die Kassenärztlichen Vereinigungen mahnen zu Geduld.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will noch vor den Sommerferien möglichst vielen Schülerinnen und Schülern Impfungen gegen das Coronavirus ermöglichen. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hatte das Vakzin von Biontech für Kinder ab zwölf Jahren jüngst zugelassen. Die Kassenärztliche Vereinigung will an diesem Mittwoch über das Vorgehen in den Praxen informieren.

"Ab dem 7. Juni werden auch die Kinder- und Jugendärzte in die Impforganisation einbezogen", teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Praxen können ab kommenden Montag ebenfalls Impfdosen für Kinder- und Jugendliche ab 12 Jahren bestellen. Dafür steht der Impfstoff der Firma BioNTech zur Verfügung, der in der letzten Woche von der Europäischen Arzneimittelbehörde für diese Altergruppe zugelassen wurde, gab das Ministerium bekannt.

Über 350.000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren

Insgesamt gibt es laut Kassenärztlicher Vereinigung 351.241 Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren in NRW, die jetzt als zusätzliche Gruppe für eine Corona-Impfung in Frage kommen werden. Auf Basis der bisher laufenden Impfungen sei es laut den KVen "zu stemmen", die Hälfte dieser Kinder und Jugendlichen bis Ende der Sommerferien innerhalb der kommenden zehn Wochen mindestens einmal gegen Corona zu impfen, teilten die KVen am Mittwoch mit. Den Berechnungen nach müssten die 486 Kinder- und Jugendarztpraxen in NRW demnach 45 Kinder und Jugendliche je Woche impfen, dann käme man auf insgesamt 17.562 Kinder und Jugendliche je woche. Zum Vergleich: Hausarztpraxen impfen derzeit zwischen 60 bis 80 Personen, teilten die KVen mit.

"Deutlich über 5000 Arztpraxen" führen derzeit in NRW Impfungen gegen Corona durch. Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein, warnte jedoch am Mittwoch vor Frust, weil die Impfstofflieferungen derzeit hinter den Ankündungen stehen. Statt etwa 330.000 angekündigter Impfdosen für die Arztpraxen im Bereich der KV Nordrhein, seien in der laufenden Woche jedoch nur 230.000 Impfdosen geliefert worden, sagte Bergmann.

Knapper Impfstoff: Vorerst nur noch Zweitimpfungen in Impfzentren

Nach wie vor ist Impfstoff knapp, sagte am Mittwoch auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU): „Die Impfkontingente für die Erstimpfungen in den Impfzentren sind derzeit ausgeschöpft. Wir haben die Lagerbestände seit April nahezu vollständig aufgelöst. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keinen Puffer mehr. Das bedeutet: Der vom Bund zur Verfügung gestellte Impfstoff muss mindestens bis Mitte Juni komplett für die Zweitimpfungen zur Verfügung stehen."

Laut Laumann lassen sich deshalb in den Impfzentren über die Buchungsportale der beiden Kassenärzlichen Vereinigungen in NRW mindestens bis Mitte Juni keine neuen Termin für Erstimpfungen vereinbaren. Dennoch soll die Impfkampagne ab dem 7. Juni ausgeweitet werden. Neben den Kinder- und Jugendärzten können dann auch Betriebsärzte Impfstoff bestellen - soweit er verfügbar ist.

Impfzentren: Gut 1,7 Millionen Zweitimpfungen in den kommenden drei Wochen

Die Bundesländer erhalten im Juni pro Woche für Erst- und Zweitimpfungen fortlaufend rund 2,5 Millionen Impfdosen der Firmen BioNTech, AstraZeneca und Moderna und bislang in geringeren Mengen auch Johnson & Johnson, berichtete das NRW-Gesundheitsministerium. Beschafft werden diese Impfdosen vom Bund. NRW erhält davon etwa 530.000 Impfdosen pro Woche, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Im Ministerium geht man in den 53 Impfzentren von insgesamt rund 575.000 Zweitimpfungen in der Kalenderwoche 22 (31. Mai - 6. Juni), rund 511.000 Zweitimpfungen in der 23. Kalenderwoche (7.-13. Juni) und rund 566.000 Zweitimpfungen in der 24. Kalenderwoche (14.-20. Juni) aus.

Unterdessen berichten Kinderärzte, in den Praxen würden derzeit die Telefone heiß laufen: Viele Eltern möchten Impf-Termine für ihre Kinder machen. Allerdings warten Kinder- und Jugendärzte noch auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) beim Robert-Koch-Institut. "Für uns ist entscheidend, was die Stiko zur Impfung von Jugendlichen sagt, denn der Bundesgerichtshof hat die Stiko-Empfehlung als medizinischen Standard anerkannt", erklärte Axel Gerschlauer, Sprecher des Bezirks Nordrhein des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in NRW. (dae/mit dpa)

