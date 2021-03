Düsseldorf/Essen. Nach dem Astrazeneca-Stopp werden viele Corona-Impfungen vorerst ausgesetzt. NRW-Ministerpräsident Laschet äußert sich live zum NRW-Impfplan.

Wie geht es weiter mit den Corona-Impfungen in NRW ? Darüber wollen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag auf einer Pressekonferenz informieren.

Auch in NRW sind die Astrazeneca-Impfungen gegen das Coronavirus vorerst gestoppt. Kann das Bundesland von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dadurch noch den Impfplan einhalten? Laschet und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) wollen sich am Dienstag auf einer Pressekonferenz zum weiteren Verlauf der Corona-Impfung in NRW äußern.

Die Pressekonferenz zum weiteren Verlauf der Corona-Impfungen in NRW findet ein paar Minuten später statt. Hier geht es zur Pressekonferenz.

Der von Bund und Ländern für Mittwoch geplante Impfgipfel ist verschoben. Nach einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Institutes (PEI) setzt Deutschland und damit auch NRW vorerst die Corona-Impfungen mit Astrazeneca aus.

Armin Laschet (l.), NRW-Ministerpräsident, und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laufmann informieren am Dienstag zur Impfstrategie in NRW nach dem Astrazeneca-Stopp. Foto: Federico Gambarini/dpa

"Bei der Analyse des neuen Datenstands sehen die Expertinnen und Experten des Paul-Ehrlich-Instituts jetzt eine auffällige Häufung einer speziellen Form von sehr seltenen Hirnvenenthrombosen (...)", heißt es in der Erklärung des PEI.

Corona-Impfung: Laschet äußert sich zu Astrazeneca-Stopp

Man setze diese Vorgaben unverzüglich um, ließ NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mitteilen. „Für bereits vereinbarte Termine mit diesem Impfstoff bedeutet das, dass diese vorerst nicht stattfinden können“, erklärte Laumann. Rund 4,3 Millionen Impfdosen erwartet die Landesregierung von Astrazeneca. 368.160 Menschen haben in NRW die erste Astrazeneca-Impfung erhalten. 139 Menschen die zweite.

