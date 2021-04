Corona-Impfung in NRW: Welche Auswirkung hat der Gipfel?

Essen/Düsseldorf. Welche Lockerungen gelten in NRW bald für geimpfte Personen? Ministerpräsident Armin Laschet will nach dem Impfgipfel informieren.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und die restlichen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten kommen am Montag zum Impfgipfel zusammen. Start ist um 15 Uhr.

Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer - darunter auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) - kommen am Montag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einem Impfgipfel zusammen. Dort soll besprochen werden, welche Lockerungen bald für Geimpfte und Genesene gelten sollen. Wird auch die Impfpriorisierung aufgelöst?

Welche Auswirkungen der Gipfel für NRW hat, will Ministerpräsident Laschet auf einer Pressekonferenz im Anschluss dem Impfgipfels erklären. Der Zeitpunkt der Pressekonferenz steht noch nicht fest. Der Impfgipfel startet um 15 Uhr.

24,3 Prozent der Menschen in NRW haben mindestens die erste Impfung erhalten (Stand 25. April). Deutschlandweit sind 23,4 Prozent der Menschen gegen Corona geimpft. Vor allem im April hat die Impfkampagne deutlich an Fahrt aufgenommen: So waren zu Beginn des Monats 10,8 Prozent der Menschen in NRW gegen das Virus geimpft.

Nun also stehen Lockerungen für Geimpfte und für Genesene im Raum. NRW-Ministerpräsident und CDU-Vorsitzender Armin Laschet will geimpften Bürgern alsbald die gleichen Rechte gewähren wie negativ getesteten und bereits genesenen Covid-19-Patienten.

„Mir geht es um die Gleichstellung von Geimpften und Genesenen mit negativ Getesteten,“ sagt er der „Süddeutschen Zeitung“ vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern. Laut Robert Koch-Institut seien Geimpfte und Genesene weniger infektiös als negativ getestete Personen. Es sei also „rechtlich geboten, dass Geimpfte dieselben Rechte haben wie Getestete“. (mit dpa)

