Die zu Hause lebenden über 80-Jährigen in Nordrhein-Westfalen können ab Montag (8Uhr) für eine Corona-Schutzimpfung einen Termin in einem Impfzentrum vereinbaren. Geimpft werden soll ab dem 8. Februar. Eine Impfung ist nur mit einem Termin möglich. Sie ist freiwillig und für die Bürger kostenlos. In NRW leben rund 1,2 Millionen Menschen über 80 Jahre.

Das Gesundheitsministerium hat empfohlen, die beiden Termine für die Erst- und Zweitbuchung im Internet unter der Adresse www.116117.de zu vereinbaren. „Das klappt besser, glaube ich, als über Telefon“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag in einem Video-Format für Beschäftigte im Gesundheitswesen. Wenn man es sich nicht zutraue, online einen Termin zu machen, „fragen Sie ihr Enkelkind oder Ihre Kinder oder Ihre Nachbarn“, appellierte der Minister.

Termin für Corona-Impfung: Diese Hotlines gibt es in NRW

Die Terminvergabe ist aber auch telefonisch möglich. Die Leitungen sind von 8 Uhr bis 22 Uhr besetzt.

Wer im rheinischen Teil von NRW lebt, soll die kostenfreie Rufnummer 0800/11611701 wählen.

Teil von NRW lebt, soll die kostenfreie Rufnummer wählen. Menschen in Westfalen können die ebenfalls kostenfreie Hotline 0800/11611702. Mit längeren Wartezeiten ist zu rechnen.

Die Terminvereinbarung können auch Angehörige oder Vertrauenspersonen übernehmen. In der vergangenen Woche hatten die Kommunen Info-Briefe der Landesregierung zum Ablauf der Impfung verschickt. Auch wer noch keinen solchen Brief bekommen hat, kann einen Termin vereinbaren.

Termine für Impfungen zunächst nur für den Nachmittag

In ganz Nordrhein-Westfalen sind vorerst wegen der fehlenden Impfdosen nur Terminabsprachen für die Nachmittage möglich. Darauf weisen die Kassenzärztlichen Vereinigungen Nordhein und Westfalen-Lippe (KVNO und KVWL) übereinstimmend hin.

Ursprünglich sollten die 53 Impfzentren Nordrhein-Westfalens am 1. Februar ihren Betrieb aufnehmen. Wegen kurzfristiger Umbauten in einem Abfüllwerk liefern die Hersteller Biontech und Pfizer diese Woche jedoch deutlich weniger Impfstoff als vorgesehen. Deshalb musste die Landesregierung die weitere Impfplanung anpassen.

Losgehen soll es nun am 8. Februar. Pro Woche wird das Land zunächst 70.000 Termine einstellen. Sobald es mehr Impfstoff gebe, werde man auch mehr Termine anbieten.

Corona-Impfungen in 2000 Heimen in NRW

Im Zuge der vor vier Wochen gestarteten ersten Impfwelle konnten sich in NRW bislang Bewohner und Mitarbeiter von rund 2000 Pflegeeinrichtungen gegen Corona impfen lassen. In etwa 300 Heimen wurde noch nicht geimpft, wie das NRW-Gesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Dies stehe aber bevor, erklärte ein Sprecher. In der ersten Februarwoche sollen die Erstimpfungen in allen Heimen erfolgt sein.

Bis einschließlich Freitag zählte das Ministerium in NRW knapp

341.000 Erstimpfungen, darunter 40.000 von Beschäftigten in Kliniken. Außerdem erhielten gut 72.000 Menschen bereits die für den Komplettschutz nötige Zweitimpfung. Wegen eines Lieferengpasses beim Biontech/Pfizer-Impfstoff finden in dieser Woche in NRW keine neuen Erstimpfungen statt. Zweitimpfungen sollen aber wie geplant durchgeführt werden.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) bezeichnete es als "sehr ärgerlich, dass wir nun eine Woche pausieren müssen". Trotzdem stehe der Impfplan in NRW. "Über 80 Prozent der Pflegeheime sind durch mobile Teams zur Impfung aufgesucht worden" Die Logistik habe gut funktioniert, so Laumann weiter. "Leider können wir aber nur das verimpfen, was wir bekommen."

Städtetag fordert Kostenübernahme für Weg zum Impfzentrum

Vor der Vergabe der Termine fordert der nordrhein-westfälische Städtetag, dass Bund und Land die Kosten für den Transport zu den Impfzentren übernehmen. "Diese Menschen brauchen, wenn sie nicht mobil sind und keine Fahrgelegenheit haben, einen Fahrdienst. Hilfsorganisationen können das übernehmen, Taxigutscheine sind möglich. Die Städte kümmern sich auch um die Organisation", sagte Geschäftsführer Helmut Dedy der dpa. "Denn solche Fahrdienste gehören zur Impfung dazu."

Mit gutem Grund können sich laut Dedy zuerst gefährdete Menschen und Hochbetagte impfen lassen. "Umso dringlicher ist es, dass das Land gerade für ältere Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, Hürden aus dem Weg räumt."

Kritik an Wegen zu den Impfzentren

Kritik an den Wegen zu den Impfzentren hatten auch einige Landräte geäußert. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind die betroffenen über 80-Jährigen zum Teil über Stunden unterwegs. Die SPD-Fraktion hat zum Thema einen Antrag im Landtag gestellt. Sie fordert Alternativen zu den Impfzentren und flexible Lösungen vor Ort, wie Impfbusse, Zweigstellen und mobile Impfteams. (mit dpa)