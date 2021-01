Die Corona-Impfkampagne in NRW wird ausgeweitet: Ab Montag werden Ärzte und Pfleger in Kliniken gegen Corona geimpft.

Corona in NRW Corona: Impfung des Klinikpersonals startet am Montag in NRW

Düsseldorf. Ab Montag werden Ärzte und Pfleger in NRW-Kliniken gegen Corona geimpft. Gesundheitsminister Laumann kommt zum Impstart in die Uniklinik Essen.

Die Corona-Impfkampagne wird an diesem Montag in NRW auf das Krankenhauspersonal ausgeweitet. In einem ersten Schritt können sich zunächst 90.000 Beschäftigte aus den besonders von Corona betroffenen Krankenhausbereichen impfen lassen. Dazu gehört etwa das Personal von Isolier- oder Intensivstationen oder Notaufnahmen.

Die Landesregierung hatte vergangene Woche an die Klinikmitarbeiter appelliert, das Angebot in Anspruch zu nehmen. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) will sich am Montag persönlich über den Impfstart in den Krankenhäusern informieren. In Essen will er dazu die Uniklinik besuchen. Die Impfkampagne hatte in NRW am 27. Dezember begonnen. Bislang wurden vor allem Heimbewohner und Pflegekräfte von mobilen Teams geimpft.

Corona-Impfung: Start in Impfzentren rückt näher

Unterdessen rückt auch der Start der Impfkampagne in den Impfzentren näher. In den kommenden Tagen sollen alle über 80-Jährigen, die zu Hause leben, ein Informationsschreiben bekommen, in dem sie über den Ablauf informiert werden - von der Terminvereinbarung bis hin zur eigentlichen Impfung im jeweiligen Zentrum. (dpa)

+++ Nachrichten direkt ins Postfach: Hier können Sie unsere kostenlosen Newsletter abonnieren! +++