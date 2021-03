Corona-Gipfel: Wann ist die Pressekonferenz mit Laschet?

Düsseldorf. Die Länderchefs um NRW-Ministerpräsident Laschet beraten auf dem Corona-Gipfel über neue Beschlüssen. Wann tritt der CDU-Chef vor die Presse?

Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder beraten am Montag zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem Corona-Gipfel über die neuen Beschlüsse.

Lockerungen oder Lockdown? Um 14 Uhr startet die erneute Bund-Länder-Runde. In der Vergangenheit dauerten die Beratungen bis in die späten Abendstunden an.

Im Anschluss erklärt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) auf einer Pressekonferenz die Ergebnisse des Corona-Gipfels.

Zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auf dem Corona-Gipfel am Montag über die neuen Beschlüsse. » Lockerungen oder Lockdown? Diese Themen stehen auf der Agenda.

Um 14 Uhr starten am Montag die Beratungen, dann kommen Laschet, Merkel und Co. in einer Videoschalte zusammen.

Im Anschluss an die Gespräche findet die Pressekonferenz mit der Bundeskanzlerin in Berlin statt. Dabei wird Merkel vom Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) begleitet, derzeit Michael Müller (SPD, Berlin).

Beim Vorsitz der MPK wechseln sich die Bundesländer ab. Bis zum Herbst hatte der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das Amt inne. Daher nimmt auch er an der Pressekonferenz teil.

Übrigens: Ab dem kommenden Herbst übernimmt NRW den MPK-Vorsitz. Sollte es dann noch Corona-Gipfel-Treffen geben, wird das Trio voraussichtlich aus Armin Laschet, Michael Müller und der nächsten Bundeskanzlerin oder dem nächsten Bundeskanzler bestehen.

Corona-Gipfel: Wann tritt Laschet in NRW vor die Presse?

In den vergangenen Monaten haben die Länderchefs es sich nicht nehmen lassen, über die neuen Corona-Beschlüsse auf einer Pressekonferenz zu informieren. Nach dem letzten Gipfel am 3. März dauerte es so lange wie noch nie: Erst gegen Mitternacht informierte NRW-Ministerpräsident Laschet auf einer Pressekonferenz in der Düsseldorfer Staatskanzlei die wartenden Journalisten.

In NRW dominierte vor allem die von mehreren Städten geforderten Schul- und Kita-Schließungen die öffentliche Debatte. So forderte Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) eine sofortige Schließung der Schulen, um einen Anstieg der Corona-Fallzahlen zu vermeiden. Unter anderem auch Duisburgs Bürgermeister Sören Link (SPD) unterstütze den Vorschlag. Das NRW-Gesundheitsministerium um Minister Karl-Josef Laumann (CDU) allerdings erteilte der Idee eine Absage.

Corona-Gipfel: Laschet informiert auf Pressekonferenz über die Beschlüsse der MPK

Der Grundsatz laute, dass Unterricht in den Klassenräumen in Präsenz stattfinden solle, soweit das vertretbar sei. Bei einer Inzidenz von über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen werde eine Verschärfung der Maßnahmen geprüft.

