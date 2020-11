Laschet vor Gipfel: NRW bei Corona-Maßnahmen "Vorreiter"

Düsseldorf. Vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern debattiert der Landtag über den Kurs Nordrhein-Westfalens. Verfolgen Sie die Aussprache live.

Wie geht es weiter im Corona-Krisenmanagement – welche Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden verschärft, welche Ausnahmen sollen an Weihnachten und Silvester gelten? Am Nachmittag berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Im Vorfeld gibt NRW-Regierungschef Laschet (CDU) im Düsseldorfer Landtag einen Ausblick auf die Gespräche.

Landtags-Aussprache vor dem Corona-Gipfel im Liveticker:

11.12 Uhr: Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

11.09 Uhr: Die Mehrheit der Corona-Toten sei älter als 69 Jahre. Statt das soziale Leben lahmzulegen, müsste man die gefährdeten Gruppen in den Fokus nehmen. Der Inzidenzwert von 50 sei inhaltsleer. Stattdessen müsse man die Belegung der Intensivbetten, Sterbezahlen betrachten.

11.06 Uhr: Er wünsche sich einen "ruhigen, verstehbaren Kurs", sagt AfD-Mann Wagner. Die Politik solle "auf die vielen Mediziner im Land" hören. Der November-Lockdown sei sinnlos. Statt eine Welle zu brechen, sähe man steigende Zahlen.

11.05 Uhr: Wagner nennt die Politik des Landes "falsch" und "unsinnig". Nicht jeder, der die Maßnahmen infrage stelle, sei ein "Corona-Leugner" oder "Covidiot". Das sei ein Zeichen für Unsicherheit.

11.04 Uhr: Als letzte der Fraktionen darf nun die AfD sprechen, Markus Wagner tritt ans Rednerpult.

10.59 Uhr: Jetzt kommt Rasche zum Bund-Länder-Gipfel: Die FDP stehe zu einer befristeten Fortsetzung der Maßnahmen. Sie fordere eine Verlängerung der finanziellen Hilfen für die Betroffenen des Lockdowns. Sie sei für den Präsenzunterricht.

10.57 Uhr: Verena Schäffer wünsche sich "langfristige Regeln", sagt Rasche. Leider sei die Lage aber kompliziert, und man müsse sie immer wieder neu bewerten.

10.54 Uhr: Und schon hat FDP-Fraktionsvorsitzender Christof Rasche das Wort. Er nennt die Anträge von SPD und Grünen auf eine Unterrichtung des Landtags vor dem Bund-Länder-Gipfel "durchsichtig". Anstatt auf Corona-Maßnahmen einzugehen, nimmt Rasche den Auftritt Kutschatys auseinander.

10.53 Uhr: Der FDP wirft Schäffer "Doppelzüngigkeit" vor: In den vergangenen Wochen seien die Liberalen sehr still gewesen, hätten Maßnahmen kritisiert, dann aber der Coronaschutzverordnung zugestimmt. "Sie müssen sich entscheiden, ob Sie Opposition machen wollen oder Regierungspartei sind."

10.51 Uhr: Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag kritisiert einige der Vorschläge als "lebensfremd": Vorgezogene Schulferien, die Idee der vorsorglichen Selbst-Quarantäne: all das sei für die, die im Homeoffice arbeiten können, vielleicht machbar - für den Kassierer im Supermarkt aber nicht. Außerdem empfinde sie den Zeitrahmen für die Lockerungen als zu lang. "Wir werden nur gut ins neue Jahr kommen, wenn die Infektionszahlen sinken."

10.50 Uhr: Verena Schäffer fordert Hilfen auch für Studierende und Kulturschaffende.

10.49 Uhr: Der Ministerpräsident hat die Debatte schon verlassen, um an den vorbereitenden Sitzungen für die Bund-Länder-Schaltkonferenz teilzunehmen.

10.48 Uhr: Die NRW-Grünen fordern ein klares Stufenmodell, das festlege, welche Schritte bei welchen Inzidenzwerten eingeleitet werden. "Was wir brauchen ist nicht ein Beschluss, der bis Ende Dezember gilt, sondern einen Plan, wie wir über die nächsten Monate kommen.

10.46 Uhr: Schäffer beklagt ein "kommunikatives Chaos". Sie selbst habe vor vier Wochen gefragt, was denn passiere, wenn die Maßnahmen im November nicht den gewünschten Erfolg zeigten. Die Landesregierung und die MPK hätten in dieser Hinsicht "kurzsichtig" gehandelt.

10.45 Uhr: Landtagspräsident erteilt der Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Verena Schäffer, das Wort.

10.42 Uhr: Der CDU-Fraktionsvorsitzende arbeitet sich weiter an der SPD-Fraktion und speziell an dessen Vorsitzenden Kutschaty ab: Er wolle "das Chaos herbeireden" und Stimmung gegen die Landesregierung machen, das sei unverfroren.

10.35 Uhr: Löttgen sinniert über Sinn oder Unsinn der von Grünen und SPD geforderten Unterrichtung vor der Bund-Länder-Schalte. Allgemein - schön und gut. Aber einzelne Maßnahmen, die noch gar nicht feststehen? Das hält Löttgen offensichtlich für unnötig und hält Thomas Kutschaty vor, das Parlament "zur Bühne für ein parteipolitisches Rosinenpicken machen" und den Ministerpräsidenten "an die Oppositionskandare" nehmen zu wollen.

10.35 Uhr: Jetzt hat der CDU-Fraktionsvorsitzende Bodo Löttgen das Wort.

10.34 Uhr: "Heute werden in der Videokonferenz die Weichen für die Zukunft gestellt", sagt Kutschaty und bittet: "Lassen Sie uns heute gemeinsam alles richtig machen."

10.32 Uhr: Kutschaty wünscht sich eine verbesserte Teststrategie für den Winter.

10.30 Uhr: Laschet sei bei seiner Unterrichtung zu unverbindlich geblieben, kritisiert Kutschaty - und zitiert noch mal dessen Bild vom "härtesten Weihnachten der Nachkriegsgeneration". Kutschaty: "Sparen Sie sich solche Superlative!"

10.27 Uhr: Die letzte Bund-Länder-Runde sei kein Gipfel der Entscheidungsfreudigkeit gewesen, sagt SPD-Mann Kutschaty. Laschets Vorschlag, Kontakte auf einen fremden Hausstand zu beschränken, sei eigentlich die Idee der Kanzlerin gewesen.

10.25 Uhr: Kutschaty erwähnt den neuen Höchststand der Corona-Todesfälle. "Das zeigt, wie dramatisch die Lage immer noch ist." Pflicht des Landes sei es, Szenarien wie in Norditalien im Frühjahr zu vermeiden. Die SPD-Fraktion kenne ihre Verantwortung. "Wir werden auch weiterhin alle Maßnahmen mittragen, die nötig sind, die Pandemie einzudämmen." Und sie auch verteidigen, wenn sie unpopulär seien.

10.23 Uhr: Kutschaty startet mit Kritik an der Landesregierung: Diese Information vorab sei nur angesetzt worden, weil sie von der Opposition eingefordert worden sei.

10.22 Uhr: Jetzt tritt der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Kutschaty ans Mikrofon. Er hat zehn Minuten Redezeit.

10.21 Uhr: Wenn die Zahlen wieder sinken, dann werde auch wieder gelockert, verspricht der Ministerpräsident. Anfangen wolle er mit dem Jugendsport und der Kultur.

10.19 Uhr: Laschet appelliert noch mal an den Landtag und bittet um Konsens: Man könne in diesem Plenum noch über vieles streiten. Aber in dieser Frage sei es wichtig, ein klares Signal an die Bürger zu senden.

10.18 Uhr: Mit ausgeweiteten Schnelltests wolle NRW für möglichst sichere Feiertage sorgen. Und: Auch zur Verbesserung der Corona-App habe NRW Vorschläge eingereicht.

Laschet: NRW bei Corona-Maßnahmen "Vorreiter"

10.17 Uhr: Klare Rückendeckung des Ministerpräsidenten für seine Schulministerin: Die Idee der verlängerten Ferien habe Yvonne Gebauer in Ruhe und Besonnenheit entwickelt, sagt Laschet und klopft zur Unterstreichung seiner Worte aufs Rednerpult. "Auch da war NRW Vorreiter!"

10.15 Uhr: Laschet: "Alle 16 Ministerpräsidenten sagen: Wir wollen den Präsenzunterricht erhalten!" Applaus aus dem Plenum. Der Küchentisch in einer Drei-Zimmer-Wohnung sei nicht der beste Ort zum Lernen, sagt Laschet, das sei Konsens und keine parteipolitische Frage.

10.14 Uhr: Was heute in der Schaltkonferenz besprochen werde, seien auch maßgeblich Anregungen aus NRW. Die Idee der Kontaktbeschränkungen sei im Frühjahr hier entwickelt worden. "Andere haben Ausgangssperren gefordert!"

10.12 Uhr: Um das Infektionsgeschehen weiter in den Griff zu bekommen, müssten die Einschränkungen aufrechterhalten werden, betont Laschet. "Das fällt uns nicht leicht!" Für Gastronomen, für Kulturschaffende bedeute das einen Eingriff in ihre Existenzgrundlage, räumt der Ministerpräsident ein. NRW werde der Verlängerung des Lockdowns nur zustimmen, wenn der Bund zusage, die finanziellen Hilfen ebenfalls fortzusetzen.

10.10 Uhr: Nach der dramatischen Lage vor einigen Wochen sei es gelungen, die Welle zu brechen und das exponentielle Wachstum zu stoppen, sagt Laschet. Aber: "Die Zahlen sind immer noch zu hoch." Deshalb werde heute nicht über Öffnungsschritte nachgedacht.

10.09 Uhr: "Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Schritte", sagt der Ministerpräsident und kündigt an, dass es am Donnerstag erneut eine Unterrichtung des Landtags gebe. Heute wolle er nur einige "Grundideen" für die Bund-Länder-Schalte vorstellen.

10.08 Uhr: Jetzt erteilt Kuper Laschet das Wort.

10.06 Uhr: Kuper bittet um eine sachliche Debatte, die "der Würde des Parlaments" angemessen sei.

10.03 Uhr: Landtagspräsident André Kuper eröffnet die Sitzung.

10 Uhr: Planmäßiger Beginn der Landtagssitzung, noch füllen sich die Reihen im Plenarsaal.

Grüne und SPD baten um Unterrichtung vor Bund-Länder-Treffen

Grüne und SPD hatten Laschet am Donnerstag vergangener Woche schriftlich um eine Unterrichtung vor der Schaltkonferenz gebeten und notfalls die Einberufung einer Sondersitzung des Landtags angekündigt. Die Opposition argumentiert, dass das Parlament in die weitreichenden Maßnahmen involviert werden muss, die bei dem Corona-Gipfel beschlossen werden könnten.

Laschet gibt zunächst einen zehnminütigen „Ausblick“ auf die Schalte am Mittag. Der Landtag räumt danach zunächst den Fraktionen und am Schluss noch mal der Landesregierung jeweils zwischen sieben und zehn Minuten Redezeit ein.

Das ist die Rednerliste und Zeitplanung für die Landtagssitzung:

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU): 10 Minuten

Thomas Kutschaty (SPD): 10 Minuten

Bodo Löttgen (CDU): 10 Minuten

Christof Rasche (FDP): 8 Minuten

Verena Schäffer (Grüne): 7 Minuten

Markus Wagner (AfD): 7 Minuten

Landesregierung: 10 Minuten

Wie bereits bekannt geworden ist, wollen die Länder strengere Kontaktbeschränkungen und eine generelle Ausweitung der Maskenpflicht im Dezember – mit Ausnahmen über die Feiertage. Weihnachten soll auch im Krisenjahr 2020 ein Fest der Begegnung sein. „Diese Tage sind für den familiären und gesellschaftlichen Zusammenhalt besonders wichtig“, heißt es in einer Beschlussvorlage, mit der die Länder in die Verhandlungen zur Corona-Krise mit der Bundesregierung gehen.

Bei diesen Plänen stimmen Bund und Länder weitgehend überein

TEIL-LOCKDOWN: Die Schließung von Kneipen, Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen soll bis mindestens 20. Dezember verlängert werden. Alle nicht notwendigen Kontakte und Reisen sollen weiter unterbleiben. Der Groß- und Einzelhandel bleibt geöffnet – allerdings soll die Maskenpflicht nun auch vor Geschäften und auf Parkplätzen gelten.

Die Schließung von Kneipen, Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen soll werden. Alle nicht notwendigen Kontakte und Reisen sollen weiter unterbleiben. Der – allerdings soll die gelten. FINANZHILFEN: Die Novemberhilfen für vom Teil-Lockdown betroffene Firmen und Einrichtungen sollen im Dezember fortgeführt werden. Der Bund plant Finanzhilfen für betroffene Unternehmen im Umfang von voraussichtlich 17 Milliarden Euro , wie die dpa aus Regierungskreisen erfuhr.

Die für vom Teil-Lockdown betroffene Firmen und Einrichtungen sollen im Dezember werden. Der Bund plant Finanzhilfen für betroffene Unternehmen im Umfang von voraussichtlich , wie die dpa aus Regierungskreisen erfuhr. KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN: Die Kontaktbeschränkungen sollen verschärft werden. Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sind demnach auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, jedoch in jedem Fall auf maximal fünf Personen zu beschränken. Kinder bis 14 Jahre sind ausgenommen.

Die Kontaktbeschränkungen sollen verschärft werden. Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sind demnach auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, jedoch in jedem Fall auf zu beschränken. Kinder bis 14 Jahre sind ausgenommen. KONTAKTREGELN FÜR WEIHNACHTEN UND SILVESTER: Vom 23. Dezember bis 1. Januar sollen Treffen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder haushaltsfremden Menschen bis zu einer Obergrenze von zehn Personen ermöglicht werden. Kinder bis 14 Jahren zählen auch hier nicht mit.

Vom 23. Dezember bis 1. Januar sollen Treffen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder haushaltsfremden Menschen bis zu einer ermöglicht werden. Kinder bis 14 Jahren zählen auch hier nicht mit. FEUERWERK: Silvesterfeuerwerk auf belebten Plätzen und Straßen wird untersagt , um größere Gruppen zu vermeiden. Die örtlich zuständigen Behörden sollen die betroffenen Plätze und Straßen bestimmen. Grundsätzlich wird "empfohlen", zum Jahreswechsel auf Feuerwerk zu verzichten.

, um größere Gruppen zu vermeiden. Die örtlich zuständigen Behörden sollen die betroffenen Plätze und Straßen bestimmen. Grundsätzlich wird "empfohlen", zum Jahreswechsel auf Feuerwerk zu verzichten. BETRIEBSFERIEN: Arbeitgeber sollen prüfen, ob Betriebsstätten durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen vom 23. Dezember bis 1. Januar schließen können.

Arbeitgeber sollen prüfen, ob Betriebsstätten durch vom 23. Dezember bis 1. Januar schließen können. SCHULEN UND KITAS: Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen sollen offen bleiben . In Regionen mit deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen soll aber künftig ab Klasse 7 grundsätzlich Maskenpflicht auch im Unterricht gelten. Für Grundschüler, Fünft- und Sechstklässler soll eine solche Pflicht ebenfalls eingeführt werden können.

Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen sollen . In Regionen mit deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen soll aber künftig ab Klasse 7 grundsätzlich Maskenpflicht auch im Unterricht gelten. Für Grundschüler, Fünft- und Sechstklässler soll eine solche Pflicht ebenfalls eingeführt werden können. SCHUTZ VON RISIKOGRUPPEN UND SCHNELLTESTS: Der Schutz von Risikogruppen soll verbessert werden. Für Pflegebedürftige in Einrichtungen soll es ab dem 1. Dezember 30 Schnelltests pro Monat geben. Je nach Verfügbarkeit wird dieser Anspruch schrittweise erhöht. Der Bund soll einen noch umfassenderen und niederschwelligeren Einsatz von Schnelltests vorsehen.

Lockdown-Verlängerung: NRW-FDP unzufrieden, fügt sich aber

Der Druck auf Gastronomen und Hoteliers dürfte weiter zunehmen. Die Betriebe sollen nur sehr eingeschränkt wirtschaften dürfen. Die NRW-FDP ist unzufrieden, fügt sich aber. Man wolle sich einer Verlängerung der Maßnahmen nicht widersetzen, „auch wenn wir uns insgesamt einen anderen Weg und eine längerfristige Strategie gewünscht haben“, sagte FDP-Landtagsfraktionschef Christof Rasche unserer Redaktion.

NRW-Grüne fordern klare Hotspot-Strategie für Inzidenzwerte über 100

Die Grünen in NRW haben sich vor dem Bund-Länder-Gipfel für Corona-Hotspot-Regeln ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 ausgesprochen. In einem Entschließungsantrag schlagen sie für eine Entlastung der Behörden bei der Nachverfolgung eine Cluster-Regelung vor. Nach einem Corona-Ausbruch nach einer Feier müssten sich demnach Teilnehmer in Quarantäne begeben, aus der sie sich erst nach fünf Tagen frei testen könnten.

Die Fraktionschefinnen Josefine Paul und Verena Schäffer sowie der gesundheitspolitische Sprecher Mehrdad Mostofizadeh forderten von Ministerpräsident Laschet, sich in der Ministerpräsidentenkonferenz für besser nachvollziehbare Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie einzusetzen. Auch nach zehn Monaten der Pandemie gebe es noch keinen klaren und strukturierten Stufenplan, der nachvollziehbare Schritte für Inzidenzwerte über 50 vorsehe.

Der Entschließungsantrag enthält demnach außerdem die Forderung nach einer Weiterentwicklung der Corona-Warn-App. Hierzu hatte Ministerpräsident Laschet am Dienstag bereits erste Ideen skizziert: NRW wolle eine umfangreiche Erweiterung der Corona-App um Informationen zum Infektionsgeschehen vor Ort, zu Beschränkungen sowie um freiwillige Zusatzdaten vorschlagen.

Außerdem sollte eine mehrsprachige und rund um die Uhr erreichbare Hotline eingerichtet werden, die direkt aus der App angerufen werden kann zu Fragen wie einem roten Warnhinweis und nächste Schritte. (shu/mk/tobi/mit dpa)

