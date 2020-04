Die Autoren der international beachteten "Heinsberg-Studie" gaben Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag erste Hinweise zu Auswegen aus der Corona-Krise an die Hand: Martin Exner (r), Direktor des Instituts für Hygiene und öffentliche Gesundheit der Uni Bonn, Hendrik Streeck (M), Direktor des Institut für Virologie an der Uniklinik in Bonn, und Gunther Hartmann, Direktor des Institut für Klinische Chemie und Klinische Pharmakologie der Uni Bonn.