Corona: Diese Regeln will NRW bundesweit durchsetzen

Essen. Vor dem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten am Mittwoch fordert NRW bundesweit verschärfte Corona-Regeln.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) haben am Dienstagnachmittag verschärfte Corona-Regeln vor dem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch gefordert.

Immer mehr Menschen in NRW sind mit dem Coronavirus infiziert. Von Montag auf Dienstag meldete das Robert Koch-Institut 3678 neue Fälle. Mit dem Kreis Soest liegt derzeit nur noch eine Kommune in NRW unter der 50er Marke, also 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Landesweit lag die Inzidenz nach Angaben des RKI bei 116,8. „Wir haben in NRW eine Entwicklung, dass macht mir am meisten Sorgen, dass jeder Infizierte 1,5 andere Menschen ansteckt“, erklärte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag. „Solange die Zahl so hoch ist, werden wir eine sehr dynamische Lage der Infektionszahlen erleben.“

„Die Lage ist sehr, sehr ernst“, erklärte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). „Der Monat November wird der Monat der Entscheidungen. Es muss morgen eine starke und einheitliche Antwort der 16 Länder und der Bundeskanzlerin erfolgen.“

Corona in NRW: Diese verschärften Regeln fordert NRW

Am Dienstagnachmittag traten NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) vor die Presse und forderten verschärfte Corona-Regeln.Am Mittwoch findet das nächste Treffen zwischen den Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) statt.

Laschet hält nichts von einem einwöchigen Lockdown

Von einem einwöchigen Lockdown, wie ihn CDU-Vize Thomas Strobl ins Spiel gebracht hat, hält NRW-Ministerpräsident Laschet nichts. „Ich glaube, ein kompletter Lockdown für wenige Tage hat all die Schäden (...) in potenzierter Weise. Und niemand kann garantieren, dass nach sieben Tagen die Lage besser ist“, sagte Laschet, der ebenfalls CDU-Vize ist.

Stattdessen sprach er sich für eine „Entschleunigung“ im Monat November aus. Vor allem müssten soziale Kontakte auf ein Minimum zurückgefahren werden. Nur so könnten die Menschen im Land in eine „entspanntere Advents- und Weihnachtszeit“ gehen.

Die Sperrstunde in NRW bleibt: Die Maßnahme wurde am Montag durch das OVG Münster bestätigt. Gastronomen aus mehreren Städten - darunter auch Essen, Bochum und Düsseldorf - hatten gegen die Regelung der Politik geklagt. Das Verbot des Alkoholverkaufs zwischen 23.00 und 6.00 Uhr diene dem legitimen Zweck, die Weiterverbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, urteilte das Gericht. Die Sperrstunden leisteten einen Beitrag zur Kontaktreduzierung, heißt es in der Begründung des OVG. Der Beschluss ist nicht anfechtbar.

