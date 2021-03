Corona-Bremse greift: Click and Meet in NRW wird ausgesetzt

NRW wird laut Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Corona-Bremse eins zu eins umsetzen. Am Mittwoch will er den NRW-Landtag über die Ergebnisse der Bund-Länder-Runde informieren.

Und so ist nur noch diese Woche " Click and Meet" in NRW - also einkaufen mit Termin - möglich. "Eine bittere Entscheidung für den Einzelhandel", sagte Laschet.

Die Corona-Infektionen in NRW steigen wieder an, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt über der 100er-Grenze.

Bereits den zweiten Tag in Folge liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW bei über 100. Aktuell liege sie bei 106,6, erklärte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am frühen Dienstagmorgen nach der Bund-Länder-Runde. Für den Fall, dass die Inzidenz auch am dritten Tag über der 100er-Grenze liegt, haben Bund und Länder die Corona-Bremse eingeführt. "NRW wird diese Notbremse eins zu eins umsetzen", sagte Laschet.

Corona-Bremse in NRW: Neue Schutzverordnung tritt am Montag in Kraft

Ab dem 29. März (Montag) gelten damit in NRW wieder strengere Corona-Regeln. Dann tritt die neue Corona-Schutzverordnung in Kraft.

Und so wird das erst Anfang März eingeführte "Click and Meet" - also das Einkaufen in Läden nach einem Termin - in NRW wieder ausgesetzt. Kunden dürfen dann nicht mehr mit einem Termin in den Läden in NRW einkaufen gehen. Bereits vor den Bund-Länder-Gesprächen am Montag musste NRW hier nachbessern.

Das OVG Münster hatte die bisherigen Handels-Beschränkungen außer Kraft gesetzt. NRW reagierte innerhalb weniger Stunden mit strengeren Regeln. Auch Schreibwarengeschäfte, Buchhandlungen und Gartenmärkte dürfen seit Montag in Nordrhein-Westfalen nur noch mit "Click and Meet" öffnen. Zumindest noch diese Woche.

Corona-Bremse in NRW: Kunden können nur noch Ware bestellen und abholen

"In Zukunft können Kunden nur noch die Ware bestellen und abholen", erklärte NRW-Ministerpräsident Laschet. Das sei für den Einzelhandel eine besonders bittere Entscheidung. "Wir wissen, was wir kleineren Geschäften damit zumuten", ergänzte er.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) und sein Ministerium besprechen mit Städten und kreisfreien Städten individuell schärfere Corona-Regeln, wenn die Inzidenz mehrere Tage über 100 liegt. Ab Montag greift in NRW grundsätzlich die Corona-Bremse. "Click and Meet" wird dann wieder ausgesetzt.

In Kreisen oder kreisfreien Städten, in denen die Inzidenz über 100 liegt, gelten zusätzliche Maßnahmen. "Diese wurden zusammen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales verabredet", sagte Laschet. Darüber hinaus gilt in NRW zudem die Hotspot-Strategie. Das steckt dahinter.

