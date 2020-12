Corona-Bonus: Weitere 44.000 Vollzeitkräfte erhalten Prämie

Bis zu 1.500 Euro an Corona-Bonus werden an weitere 44.000 Volluzeitkräfte in der Pflege ausgezahlt.

Weitere 44.000 Pflege-Vollzeitkräfte bekommen den Corona-Bonus ausgezahlt. Je nach Art und Umfang erhalten sie bis zu 1.500 Euro Prämie.

In Nordrhein-Westfalen bekommen in diesen Tagen weitere Beschäftigte in der Altenpflege eine Prämie wegen besonderer Belastungen in der Corona-Krise ausgezahlt. In der zweiten Auszahlungsrunde in diesem Jahr werde der Corona-Bonus für mehr als 44.000 Vollzeitkräfte überwiesen, teilten die gesetzlichen Pflegekassen am Dienstag mit. Die tatsächliche Zahl der Prämienempfänger sei erheblich höher, weil in Pflegeheimen und bei ambulanten Pflegediensten viele Teilzeitkräfte arbeiteten.

Corona-Bonus: Bis zu 1500 Euro Prämie

Je nach Art und Umfang der Tätigkeit erhielten die Beschäftigten bis zu 1500 Euro Prämie. Davon finanziere der Bund einen Bonus von maximal 1000 Euro über die Pflegeversicherung, das Land Nordrhein- Westfalen stocke diesen Betrag um bis zu 500 Euro auf. In der ersten Auszahlungsrunde im Juli hatten die Pflegekassen in NRW über 234 Millionen Euro für Beschäftigte in der Pflege im Umfang von mehr als 186 000 Vollzeitstellen überwiesen.

Die Prämie werde steuerfrei ausgezahlt, Sozialversicherungsabgaben müssten ebenfalls nicht entrichtet werden. Sie gehe an alle Beschäftigten in den Einrichtungen, also auch an die Mitarbeiter in Verwaltung, Küche, Haustechnik und anderen Bereichen. Auszubildende, Freiwilligendienstleistende sowie Leiharbeiter würden ebenfalls berücksichtigt. Bei Teilzeitmitarbeitern werde der Bonus anteilig ausgezahlt. (dpa)

