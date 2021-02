Unklarheit über Kita-Öffnung – Ministerium vertröstet

Wie geht es in den Kitas in NRW weiter? Bisher herrscht Unklarheit.

Düsseldorf. Wie geht's mit der Kinderbetreuung in den Kitas weiter? Die Informationen aus dem Ministerium sind dürftig. Das ist bisher bekannt.

Seit Wochen warten viele Eltern auf die erlösende Nachricht: Die Kitas öffnen! Aber wie es wirklich in den NRW-Kitas weiter geht ist auch nach dem Bund-Länder-Gipfel von Mittwoch unklar. Der Grundschulbetrieb soll bald schrittweise wieder anlaufen. Aber die Kindergärten?

Informationen zum Kita-Betrieb erst am 22. Februar

Das NRW-Familienministerium hat am Donnerstag eine Information veröffentlicht, die Eltern und Einrichtungen nur wenig hilft. Über Betreuungsangebote "sprechen wir bereits intensiv mit allen beteiligten Akteuren", heißt es darin. Ziel sei es, Eltern "möglichst eine längere zeitliche Perspektive bis zu den Osterferien" zu geben. Die Planung hänge natürlich von der Entwicklung des Infektionsgeschehens ab.

Erst am 22. Februar werde das Ministerium "schnellstmöglich und ausführlich", darüber informieren, wie es tatsächlich weitergeht.

Pandemiebetrieb geht erstmal weiter: Kinder zu Hause lassen!

So lange werde der eingeschränkte Pandemiebetrieb fortgesetzt. Heißt: Kinder sollen möglichst zu Hause betreut werden und nur in Ausnahmefällen in die Kita kommen.