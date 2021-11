Christen in der Minderheit - Hoffnungsträger Wasserstoff

Noch viel Platz: Gottesdienst in der St. Marien Kirche in Dinslaken-Lohberg,.

Schrumpfende Kirchen, blühende Energieträume, säuselnde Schnulzen - in Ihrer Digitalen Sonntagszeitung kommt einfach alles zusammen.

Schon bald werden Katholiken und Protestanten in Deutschland in der Minderheit sein. Dies bedeutet für die Kirchen eine Zäsur. Walter Bau hat untersucht, wie sie den Mitgliederschwund und den Bedeutungsverlust stoppen könnten - zwei interessante Vorschläge dazu kommen aus Nordrhein-Westfalen.

Keine Kohle, keine Kernkraft – und die erneuerbaren Energien allein werden den Bedarf an Strom auf Dauer kaum bedienen können. Viele setzen auf Wasserstoff als wichtigsten Energieträger der Zukunft. Ulf Meinke hat untersucht, wie Konzerne aus NRW dabei Vorreiter sein wollen.

Als „Die Hausis“ zocken Tanja und Thorsten Hausmann aus Essen auf ihrem Video-Kanal. Asgard Dierichs hat sich besucht. Für unsere Leserinnen und Leser uns haben die Spieletester die besten Spiele für die Weihnachtszeit rausgesucht.

Jahrelang arbeitete Manuel Höhling bei einer militärischen Radaranlage der Bundeswehr. Dann entdeckte der sein Herz für Selbstgebranntes. Tobias Appelt hat mal an seinem Lakritzlikör genippt.

Der renommierte Ökonom Hans-Werner Sinn befürchtet stark steigende Preise. Er wirft der Europäischen Zentralbank vor, nicht genug gegen die galoppierende Inflation zu tun. Im Interview mit Hannes Koch mahnt Sinn: „Die Inflationsbremse ist zerstört.“

Adventszeit ist Weihnachtsschnulzen-Zeit: Wham! Mariah Carey, Bing Crosby… Doch es gibt auch einige neue weihnachtliche Pop-Ideen - beispielsweise von Abba. Lesen Sie, warum die Schnulzen nie süßer klingen als zur Weihnachtszeit.

Dazu das Neueste aus dem Sport - etwa mit dem aktuellen Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wie verkraftet Borussia Dortmund das Aus in der Champions League beim Gastspiel in Dortmund? Findet der VfL Bochum beim Heimspiel gegen Freiburg zurück in die Erfolgsspur? Und kann Zweitligist Schalke 04 gegen den Tabellen-Vorletzten Sandhausen den erwarteten klaren Sieg einfahren?

